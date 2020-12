Vanessa Bryant es demandada por su propia madre: ¿A qué se debe?

Vanessa Bryant, la viuda de Kobe Bryant, se encuentra inmersa en una nueva polémica tras darse a conocer que su madre Sofía Urbieta interpuso una demanda en su contra en una Corte de California.

De acuerdo con “El Gordo y la Flaca”, la demanda presentada por Urbieta es en contra de Vanessa Bryant, Kobe Bryant, el fideicomiso de Kobe Bryant, el fideicomiso de Vanessa Bryant y el fideicomiso de Pacífica, una compañía que trabajaba para la familia Bryant.

El show de Univision informó que la querella de Sofía Urbieta exige que se le reconozcan todos los años que trabajó para la familia Bryant como asistente personal y por el cuidado de sus nietas.

“Después que Kobe falleció, le quitaron la casa, no le dieron dinero, nunca recibió ninguna compensación por el trabajo que realizó para los Bryant”, aseguró Kenichi Agu, abogado de Sofía Urbieta.

La demanda de 48 páginas presentada por la madre de Vanessa Bryant hace énfasis que en vida Kobe Bryant le “prometió a su suegra que la iba a apoyar económicamente para el resto de su vida”, detalló ‘El Gordo y la Flaca’.

La querella de Urbieta puntualiza que Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, ha hecho todo lo posible para “no honrar dicha promesa para su suegra”.

A mediados del mes de enero de este 2020, la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna, causó conmoción a nivel mundial. Padre e hija perdieron la vida en un accidente aéreo que ocurrió en Calabasas, California. Desde entonces, Vanessa Bryant ha estado luchando con el dolor de tan irreparables pérdidas.

Vanessa Bryant: ¿Cuál fue su reacción a la demanda presentada por su madre?

Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, emitió declaraciones exclusivas a “El Gordo y la Flaca” después de darse a conocer públicamente la demanda que había presentado su madre en su contra. Mediante un comunicado de prensa, Bryant repudió la querella que se formalizó en una Corte de California durante el miércoles, 17 de diciembre de 2020.

“Mi madre sigue tratando de encontrar formar para obtener una ganancia financiera inesperada de nuestra familia. La he apoyado durante casi veinte años, y ella nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni niñera. Siempre he sido una madre que está en casa y mi esposo y yo cuidábamos a nuestros hijos todo el tiempo”, aseguró Bryant en el primer fragmento de sus declaraciones.

La viuda de Bryant agregó: “Durante casi dos décadas, hicimos arreglos para que mi madre viviera en nuestras propiedades cercanas, sin costo para ella porque había afirmado que no tenía dinero para comprar su propia casa después de su divorcio. Mi esposo y yo pensamos que era mejor para ella no vivir en nuestra casa. Ella cuidaba a nuestras niñas de vez en cuando, como lo hacen la mayoría de los abuelos. No se ocupaba de asuntos comerciales o gastos. Ella era una abuela que fue mantenida por mí y su yerno a pedido mío. Ahora quiere cobrarme $96 por hora por supuestamente trabajar 12 horas al día durante 18 años para cuidar a sus nietos”.

Por el momento, se desconoce si Vanessa Bryant entablará una contrademanda en contra de su madre ante las acusaciones que ha presentado en su querella legal.

Sofía Urbieta, madre de Vanessa Bryant, aseguró que su hija la desalojó de su casa

La suegra de Kobe Bryant narra cómo su hija, Vanessa, la desalojó de su hogar | GYFEn exclusiva para El Gordo y La Flaca, Sofía Urbieta rompe el silencio sobre el distanciamiento que ha tomado Vanessa Bryant, la viuda del basquetbolista fallecido en enero de 2019 junto con su hija Gigi en un accidente aéreo. La mujer contó a detalle cómo su hija le pidió que abandonara la casa que presuntamente… 2020-09-22T22:43:43Z

En una reveladora entrevista con “El Gordo y la Flaca” en el mes de septiembre de este 2020, la madre de Vanessa Bryant aseguró que su hija la desalojó de una lujosa propiedad privada en California que le fue otorgada por Kobe Bryant para que ella pudiese vivir cómodamente.

Sofía Urbieta, madre de Vanessa Bryant, mencionó que su hija le pidió que se “saliera” de la propiedad ya que tenía previsto venderla: “Ella me dijo: ‘Necesito que te salgas de esta casa'”.

Por otra parte, Urbieta mencionó que su hija también le exigió que le devolviera el vehículo que le había asignado Kobe Bryant para que ella pudiese trasladarse sin ningún tipo de problema en su día a día en California.

Pese a despojarla de los bienes que se le habían otorgado, Vanessa Bryant decidió no dejar desamparada a su madre y le pagó el arrendamiento en un complejo cerrado de apartamentos en California. Sin embargo, Bryant tiene previsto hacerse cargo de los pagos hasta marzo de 2021, una fecha que le ha causado una gran incertidumbre a su progenitora.

Sigue a AhoraMismo en Instagram