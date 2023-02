¿Cómo se conocieron Maity Interiano y su prometido?

Maity Interiano es una de las presentadoras de noticias más importantes de la cadena Univisión y ahora es el rostro de la edición nocturna de la planta televisiva pero parece que la hondureña sigue creciendo en todos los ámbitos de su vida debido a que el pasado 12 de febrero se comprometió con su novio el empresario mexicano Anuar Zidan en una ceremonia donde estuvieron presentes amigos y familiares muy cercanos de la pareja.

Play

Maity Interiano y su novio hablan de su compromiso | Despierta América | Hoy | 13 de febrero Este 13 de febrero en Despierta América, la periodista regresó al show para compartir los detalles del compromiso con su novio Anuar Zidan y quién fue la cómplice de él en la sorpresiva propuesta. Además, Satcha y Alan ya quieren organizar la despedida de solteros de los futuros esposos, Francisca y Raúl compartieron dos inspiradoras… 2023-02-13T21:50:50Z

Maity Interiano y Anuar Zidan se conocieron en el año 2022, mientras que la presentará estaba en la búsqueda del amor de su vida y fue el matutino Despierta América que habló del porqué no tenía novio sin saber que años después la vida le tenía preparado a una persona especial. “¿Por qué? no lo sé, porque si lo supiera ya lo tendría a mi lado, creo que porque Dios me está preparando para ese momento, para disfrutar el hoy, para disfruta a mi familia, para acercarme, para quererme, (pausa), no sé, que me está preparando para ese momento…” la vida le daría la sorpresa.

¿Cómo se conocieron Maity Interiano y Anuar Zidan?

Maity Interiano estaba esperando con ansias poder encontrar a esa persona especial y así fue, la reportera de Despieta America asume un nuevo reto profesional al formar parte de Noticias Univisión mientras Anuar Zidan estaba muy relacionado con la producción del noticiero de la cadena Univision y este quizás haya sido el lugar donde conoció a su ahora prometida.

Anuar Zidan actualmente se dedica a sus negocios de vino, siendo un empresario mexicano dueño de una bodega y su marca llamada Zidan, la cual está radicada en Estados Unidos. Asimismo, el prometido de la hondureña es hermano de un compañero de Univisión, Elián Zidan, al ser productor del noticiero de fin de semana el cual conducía Interiano. Asimismo, la pareja ha decidió unirse aunque aún es muy pronto para conocer detalles de la boda.

Maity Interiano se compromete con el amor de su vida

Maity Interiano aprovecho la oportunidad para compartir con sus seguidores la gran noticia de su compromiso a través de las redes sociales al escribir lo siguiente. “Quien diría que la decisión más importante de mi vida, sería la más fácil…” escribió al periodista con un carrusel de fotos que muestra el anillo y la emoción de estar al lado del ahora prometido. Asimismo, la hondureña compartió el momento con familiares y amigos cercanos como la periodista Satsha Pretto ahora sólo queda esperar cuando se llevará a cabo la gran boda.