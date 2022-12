Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco tendrán escenas candentes en “Corazón Guerrero”

Al fin llegó a las pantallas de Univision la novela Corazón Guerrero. Alejandra Espinoza hace su gran debut como protagonista de novela. “Yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado”, dijo la presentadora de TV a People en Español, a principio del año cuando la novela estrenó en México. “Para empezar estoy acostumbrada a que hasta lo que uno cree que hace bien se lo critican. Sinceramente estoy bien contenta, vine dispuesta a disfrutar más que cualquier cosa. Obviamente siempre va a haber comentarios buenos, comentarios malos, pero yo soy una persona que he trabajado desde los 16 años y que a mí absolutamente nada de lo que tengo me lo han regalado, entonces yo voy a hacer mi mayor esfuerzo. Yo pienso que al final del día cuando uno se queda satisfecho con su trabajo es lo que cuenta, entonces en eso me voy a basar”.

Espinoza de 34 años interpreta a Mariluz, una chica que quiere salir adelante para ayudar a su abuela y a su madre, quienes son todo para ella, pero en la historia tendrá algunas trabas que está dispuesta a resolver para cumplir su ansiado objetivo. “Ella tiene que poder sacar a su familia adelante. Yo creo y quiero que con eso la gente se quede de Mariluz y que se den cuenta de que querer es poder y Mariluz quiere y va a poder, contra viento y marea va a poder”, indicó la actriz a People en Español. “Es un personaje muy bonito, luchadora, guerrera, que no se deja de nada y de nadie. Es una muchacha que viene de abajo y que tiene sueños en grandes”.

La presentadora de TV debutó como actriz al lado de Gonzalo García Vivanco, quien interpreta a su galán en Corazón Guerrero. Vivanco le da vida a Jesús Guerrero, uno de los hermanos que tiene más ambición de venganza, pero se enamorará de Mariluz García, descubriendo la fuerza del amor verdadero.

Espinoza y Vivanco tienen una gran química. Las escenas de besos impactaran a los televidentes. Espinoza se sinceró sobre los apasionados besos que se dio con Vivanco durante una transmisión de Despierta América. “”Tiene que tener un sentido de la realidad. En ese momento de la escena tienes que sentir pero eso no quiere decir que cuando ya digan ‘corte’ ya estás enamorada de la persona. Pero si tienes que sentir algo, intentar que ese beso sea lo mas real posible”, dijo Espinoza a Univisión. “Tiene que haber cariñito al menos en ese momento”.

Algunos han reaccionado a los pequeños clips donde se ven los besos entre Alejandra Espinoza y Gonzalo Garcia. “Creo que cuando tienes una pareja y te acercas a otra persona de esta manera. Hay sensaciones que en realidad son un peligro”, dijo un usuario. Otro comento: “Mejor trabajar solo de presentadora, para conservar tranquilidad y estabilidad familiar.

Lo cierto es que si hubo rumores de romance entre ellos pero eso fue desmentido el pasado mes de abril. “A veces no me gustan esas notas porque si fuera una persona soltera, adelante, es un chisme que a mí no me afecta en nada, estoy soltero, pero ella que es una mujer casada, súper esposa, súper mamá, yo creo que ahí sí es muy incómodo para el marido y para ella”, dijo el artista en entrevista con el programa Hoy.

El actor expresó su preocupación por lo que puedan provocar estas insinuaciones en el terreno laboral. Además dijo que él no necesita este tipo de publicidad ya que prefiere tener una carrera lejos de escándalos.

Corazón Guerrero transmite de lunes a viernes a las 3 p.m., hora del Este, por Univision.

La historia de “Corazón Guerrero”

Corazón Guerrero cuenta la vida de los hermanos Jesús, Damián y Samuel Guerrero, quienes llegan a la vida del poderoso Augusto Ruiz Montalvo (Diego Olivera), con la consigna de hacerle pagar por todo el daño que les hizo y recuperar lo que les robó. Para lograr su objetivo, los hermanos Guerrero se ganan la confianza de su enemigo, hasta infiltrarse en su círculo más íntimo, su familia. Pronto descubren que lo que Augusto más ama son sus hijas. Carlota (Altair Jarabo), Domenica (Oka Giner) y Emma (Karena Flores), serán el objetivo de su misión de justicia.

Gonzalo García Vivanco Christian de la Campa, Rodrigo Guirao, interpretan a los hermanos Guerrero.

Para cumplir el juramento que hizo ante la tumba de su padre, Jesús Guerrero tratará de acallar sus sentimientos hacia Mariluz (Alejandra Espinoza), pero la fuerza del amor verdadero será más poderosa que su resentimiento, ya que un que un “corazón guerrero” jamás se da por vencido en su lucha por el amor.

Christian de la Campa, Rodrigo Guirao, Ana Martín, Natalia Esperón, Gabriel Spanic, Eduardo Yáñez, Sian Chiong, Diego Olivera, Sabine Moussier, Manuel Ojeda, René Casados, Josh Gutiérrez, Christina Gamero, Pablo Valentín, Yekaterina Kiev y Aleida Núñez completan el elenco multiestelar.