¿Qué dijo Univisión sobre arresto de exproductor Albis por agresión sexual?

Este viernes se conoció públicamente el arresto del exproductor de Univisión Enrique Albis, acusado de haber cometido actos de acoso y agresión sexual contra varias mujeres, aprovechando su cargo.

El exproductor de shows de televisión como “El Gordo y la Flaca”, quien fue despedido del canal en el 2019, cuando estalló el escándalo de acoso sexual, luego de que el programa “Chisme No Like” desmarañara hechos de abuso sexual, ocurridos en las instalaciones de la programadora, hacía falsos casting para abusar de sus víctimas, según la Fiscalía.

Y mientras muchos se preguntan cuál fue la reacción de Univisión ante la detención de su exempleado, el canal no guardó silencio y no solamente anunció la noticia en un segmento de “El Gordo y la Flaca”, sino que también se pronunció a través de un comunicado.





Tras las rejas Enrique Albis por abusar de Actriz en camerinos de Univisión gloria de chisme no Like Hoy 11 de febrero 2022 con ELISA BERISTAIN Y JAVIER CERIANI en Chisme No Like ENTREVISTA A CYNTHIA KLITBO: youtu.be/5QOYScv6PEE NUEVO CANAL EL CHISME NO LIKE CANDENTE POR SI DESAPARECEMOS: youtube.com/channel/UCN4WrESIq5055tZXZQXxwsQ VISÍTANOS EN chismenolike.com MEMBRESÍAS: youtube.com/channel/UC5qgk9xFZhXjzvCRcZn8KqQ/join -Anuncian arresto de Albis -Univision involucrado -Juan Rivera romperá el silencio? -Medios desesperados por desmentir a CNL -Revuelo por… 2022-02-11T19:24:05Z

“Estamos comprometidos con una cultura laboral segura y no toleramos ningún tipo de acoso o mala conducta sexual”, aseguró Univisión, a través de una misiva que fue leída al aire por Lili Estefan y Raúl de Molina.

“En cuanto nos enteramos de estas estas acusaciones, iniciamos una investigación interna, colaboramos con las autoridades y terminamos nuestra relación laboral con el señor Albis en 2019”, agregó el canal en su reacción.





Arrestan a Enrique Albis, exproductor de El Gordo y La Flaca, por acusaciones de abuso sexual | GYF Este viernes 11 de febrero se dio a conocer que Enrique Albis fue arrestado en Miami. Albis habría estado involucrado en un caso de acoso sexual a una aspirante a presentadora. Televisa Univision reiteró que está comprometido con una cultura laboral segura y "tenemos cero tolerancia a cualquier tipo de acoso o mala conducta sexual",… 2022-02-12T00:45:00Z

Tras el anuncio, cibernautas recurrieron a las redes sociales del programa de entretenimiento de Univisión, y pidieron que el canal hablara más sobre el acoso y la agresión sexual del exproductor.

El periódico La Opinión tuvo acceso a un documento de la Fiscalía, donde se habló de los cargos contra Albis.

“La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, el alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Gadyaces Serralta, y el jefe interino de la policía de Doral, Raúl M. Ubieta, anuncian el arresto y la acusación del ex productor y escritor de televisión Enrique Albis-Masot“, aseguró el documento.

“En este caso, Albis-Masot supuestamente le dijo a una actriz que había conocido en Cuba y que estaba buscando trabajo, que estaba desarrollando un personaje para el programa de televisión, y le ofreció la oportunidad de audicionar en su oficina para un guión llamado ‘Bellita la Microfonsita’. Después de varias reuniones, le pidió a la víctima que usara un traje de neopreno ajustado como parte de la audición. En un momento durante esta ‘audición’, se produjo una lucha entre Albis-Masot y la víctima, que llevaba puesto el traje de neopreno según las instrucciones”, agregó el documento, donde se mencionó que el sujeto le quitó el traje a la joven y la abusó.

“La gerencia de la cadena informó a los investigadores policiales que Albis-Masot no tenía autorización para realizar ningún casting para un guión desconocido llamado ‘Bellita la Microfonsita’. También se informó a la policía que a Albis-Masot se le había dicho explícitamente un año antes que tenía prohibido contratar talentos para el programa de televisión“, concluyó la Fiscalía.