¿Qué ver en TV? – Domingo 4 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del gran estreno del show de talentos “Tu cara me suena” y el regreso de “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos” y las películas “The Hit List” y “Strange Magic”.

Tu cara me suena

“Domingos en Familia” de Univision está listo para estrenar por primera vez en la televisión en español en Estados Unidos la exitosa competencia internacional “Tu cara me suena”. A partir del domingo, 4 de octubre a las 8 p.m. Este, la música, una de las grandes pasiones de los hispanos, hará que las familias se congreguen para una competencia de canto nunca antes vista, en la que ocho celebridades de primer nivel se transformarán en ídolos de la música cada semana.

“Tu cara me suena” es transmitido hoy por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, regresa con una nueva temporada cargada de muchos más chismes y exclusivas con las celebridades más importantes del momento.

La nueva temporada de “Sal y Pimienta” se estrena hoy por Univision a las 10:15 PM, Hora del Este.

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

The Hit List

La película protagonizada por Cuba Gooding Jr, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Borracho y en compañía de un desconocido, un hombre elabora una lista negra en la que figura la gente a la que querría eliminar. Cuando comprueba que las personas incluidas en la lista empiezan a morir, horrorizado, emprende la búsqueda de aquel misterioso compañero nocturno.”

"The Hit List" (2011) Official TrailerCuba Gooding, Jr. and Cole Hauser star in the upcoming action thriller "The Hit List." The plot revolves around a disgruntled man (Hauser) who drunkenly creates a hit list with a stranger (Cuba Gooding, Jr.) he meets in a bar, thinking it's all a joke. But when the bodies begin to pile up and all… 2011-02-17T00:21:52Z

Strange Magic

La película animada de Disney, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Musical inspirado en “El Sueño de una Noche de Verano”, de William Shakespeare que incluye canciones populares de los últimos 60 años. Relata la historia de un nutrido grupo de goblins, elfos y hadas que luchan entre sí para conseguir una poción mágica.”

STRANGE MAGIC (2015) Trailer #1 (subtitulado en español)Strange Magic, el nuevo filme animado de Lucasfilm Ltd., es un delirante cuento de hadas musical inspirado en la obra "Sueño de una Noche de Verano" de William Shakespeare. Canciones populares de las pasadas seis décadas ayudan a narrar el relato de un colorido reparto de duendes, elfos, hadas y diablillos y sus hilarantes desventuras… 2014-11-27T22:06:15Z

