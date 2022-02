“Tu Cara Me Suena” regresa a Univision: ¿Quiénes son los conductores?

TelevisaUnivision, la compañía líder de contenidos y medios en español del mundo, anunció su primera producción tras la fusión de las actividades de contenido de Univision y Televisa con el regreso de “Tu cara me suena”.

En su nueva temporada, la exitosa competencia tipo reality producida en Estados Unidos es el primer programa por la compañía recién constituida y se transmitirá simultáneamente en Estados Unidos y México. Rafael Araneda, anfitrión del exitoso reality de UNIMÁS “Enamorándonos”, y la popular actriz Ana Brenda Contreras volverán para conducir la segunda temporada.

Con música y alma como elementos fundamentales, “Tu cara me suena” vuelve a la programación de “Domingos en familia” de Univision. La segunda temporada promete ofrecer a las familias otra experiencia inolvidable y llena de entretenimiento totalmente nuevo, sorprendentes trasformaciones y actuaciones impactantes por un elenco estelar.

En la exitosa franquicia se presentan ocho destacados concursantes célebres, quienes se trasformarán en ídolos musicales cada semana. Tras extremos cambios de apariencia para cantar en vivo, los concursantes se harán pasar por artistas emblemáticos y escogerán su obra benéfica preferida.

“Este es un momento emocionante para TelevisaUnivision pues presentamos una nueva temporada de la exitosa competencia ‘Tu cara me suena’, nuestra primera transmisión simultánea en Estados Unidos y México”, dijo Luis Silberwasser, President, TelevisaUnivision US Networks Group. ‘Tu cara me suena’ será la primera de muchas emocionantes producciones nuevas que tenemos en camino este año. Nos enfocamos en ofrecer programación en vivo que lleva el contenido más cautivador y entretenido a nuestra audiencia”.

“Una vez más ofrecemos una edición nueva de la competencia reality favorita de los fans, ‘Tu cara me suena’, en nuestra muy exitosa franja de ‘Domingos en Familia’”, dijo Ignacio Meyer, EVP, Music and Non-Scripted Entertainment de TelevisaUnivision. “Ahora que Rafa y Ana Brenda vuelven como anfitriones, esta nueva iteración deleitará a nuestros televidentes con sorpresas especiales y las nuevas estrellas que se unirán a la competencia”.

“Tu cara me suena” tuvo más de 10 millones de Televidentes Totales 2+ durante su primera temporada del 4 de octubre de 2020 al 29 de noviembre de 2020 en la cadena Univision. El show ocupó el primer lugar entre programas de entretenimiento en toda la televisión, independientemente de idioma, todo el domingo con televidentes Adultos 18-49 hispanos en Estados Unidos durante su primera temporada.

Lo que debes saber sobre la fusión de Televisa y Univision

Como la compañía líder de contenidos y medios en español en el mundo, TelevisaUnivision cuenta con la biblioteca de contenido propio más grande y capacidad de producción líder en la industria, mismas que impulsan sus ofertas de transmisión digital y lineal, así como sus plataformas de radio.

La cartera de medios de la Compañía incluye las cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos, y Las Estrellas y Canal 5 en México. TelevisaUnivision es el hogar de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TUDN, el canal de deportes en español número 1 en Estados Unidos y en México.

Con la cartera de derechos deportivos en español más atractiva del mundo, TelevisaUnivision ha consolidado su posición como la Casa del Fútbol. TelevisaUnivision también posee y administra 59 estaciones de televisión en Estados Unidos y cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de Videocine y Uforia, the Home of Latin Music, que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, una serie de eventos en vivo y una sólida huella de audio digital.

TelevisaUnivision es el hogar de los servicios de transmisión digital premium PrendeTV y Blim TV, que en conjunto presentan más de 40,000 horas de programación original en español de alta calidad de productores distinguidos y talento destacado. Los activos digitales más relevantes de la empresa incluyen Univision.com, Univision NOW y varias aplicaciones digitales de primera categoría.