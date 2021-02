Tony Bennett diagnosticado con Alzheimer: ¿Cómo está la leyenda de Hollywood?

Una de las leyendas más grandes de Hollywood, Tony Bennett, ha revelado su batalla contra la enfermedad de Alzheimer.

Según la AARP, Tony Bennett, de 94 años, fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer en 2016. Él y su familia habían optado por mantener su enfermedad en privado hasta ahora.

Pero el 1 de febrero de 2021, Bennett escribió un mensaje a AARP en Twitter, agradeciéndoles por cubrir su historia.

Life is a gift – even with Alzheimer’s. Thank you to Susan and my family for their support, and @AARP The Magazine for telling my story. Read more here:https://t.co/R05A4jc5BF⁰ 📸 Kelsey Bennett pic.twitter.com/ApxBCpGv0y — Tony Bennett (@itstonybennett) February 1, 2021

En el tuit, Bennett escribió: “La vida es un regalo, incluso con la enfermedad de Alzheimer. Gracias a Susan y a mi familia por su apoyo, y a @AARP The Magazine por contar mi historia”.

John Colapinto de AARP se sentó a hablar con Bennett el 1 de noviembre de 2020 y lo acompañó la esposa de Bennett, Susan. Al hablar con Susan, Colapinto dijo que reveló que su esposo “no siempre está seguro de dónde está o qué está sucediendo a su alrededor. Objetos mundanos tan familiares como un tenedor o un juego de llaves de la casa pueden resultarle completamente misteriosos”.

Tony Bennett mostraba síntomas cuando trabajaba con Lady Gaga

En 2014, Bennett estaba colaborando con Lady Gaga y grabó el álbum Cheek to Cheek. Con el álbum, los dos artistas también grabaron Tony Bennett y Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!, como un concierto de televisión en promoción de su álbum.

En 2018, la esposa de Bennett dijo que el cantante estaba grabando el nuevo LP y que tenía dos años de diagnóstico. Ella dijo que en ese momento, él ya estaba mostrando “signos claros” de su enfermedad. Variety informó que este nuevo álbum de seguimiento se lanzará en la primavera de 2021.

Según AARP, las imágenes documentales tomadas durante las sesiones de grabación de ese álbum de seguimiento, grabadas después de que la enfermedad de Alzheimer de Bennett había comenzado a mostrar síntomas, sugiere que Gaga estaba al tanto de su condición.

Además de sus suaves indicaciones hacia él con preguntas breves y fáciles de responder, AARP señala que en un momento durante el canto en solitario de Bennett, “Gaga mira, desde detrás de su micrófono, su sonrisa se rompe en un temblor, sus ojos rebosantes, antes de taparse la cara con las manos y sollozar”.

Lady Gaga y Bennett fueron entrevistados por Parade en 2014, y gran parte de la entrevista se centró en su relación como colaboradores y amigos. De Bennett y su importancia para su Gaga, revelando: “El otro día, Tony dijo:” Ni una sola vez en mi carrera no he querido hacer esto”. Me llegó. Hace seis meses no me sentía así. Le digo a Tony todos los días que me salvó la vida”.

Susan Bennett dice que su esposo ya no puede tomar decisiones

Citando a la esposa de Bennett, Susan, el New York Times ha declarado que Bennett no puede tomar sus propias decisiones en este momento. La mujer reveló que su esposo le ha pedido que le explique qué es el Alzheimer, diciendo: “Se lo explicaría, pero él no lo entendería. Me decía: “Susan, me siento bien”. Eso es todo lo que podía procesar, que físicamente se sentía muy bien. Entonces, nada cambió en su vida. Cualquier cosa que cambiara, él no estaba al tanto”.

Tony y Susan se conocieron en 1985, cuando él tenía 58 años y ella 19. Se enamoraron y vivieron juntos en la ciudad de Nueva York, y se casaron en 2007.

I received the first dose of the Covid 19 vaccination this week and am doing fine and encourage you to do the same! @WHO pic.twitter.com/p9A7kJnISR — Tony Bennett (@itstonybennett) January 13, 2021

Dos semanas antes de que Bennett revelara su problema de salud, le hizo saber al mundo que había recibido su primera vacuna del COVID-19. En Twitter, Bennett escribió: “Recibí la primera dosis de la vacuna Covid-19 esta semana y estoy bien y los animo a que hagan lo mismo”. En el tuit, etiquetó a la Organización Mundial de la Salud.

