“The Lost City”: Conoce a los actores y personajes de la película [FOTOS]

“The Lost City” es la nueva película de Paramount Pictures que se estrenará el próximo 25 de marzo en las principales salas de cine de los Estados Unidos. El filme cuenta con un elenco de lujo integrado por estrellas como Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, Da’Vine Joy Randolph, Óscar Nuñez, Patti Harrison y Bowen Yang.

La trama de “The Lost City” se centra en la brillante pero huraña escritora Loretta Sage (Sandra Bullock) que ha pasado su carrera escribiendo sobre lugares exóticos en sus populares novelas de romance y aventuras en cuya portada aparece el apuesto modelo Alan (Channing Tatum), que ha dedicado su vida a encarnar al heroico personaje de “Dash”. Mientras está de gira promoviendo su más reciente libro junto a Alan, Loretta es secuestrada por un excéntrico multimillonario (Daniel Radcliffe) que espera que ella pueda conducirlo hasta el antiguo tesoro de la ciudad perdida que figura en su última historia. Con la intención de demostrar que puede ser un héroe en la vida real y no solo en las páginas de los libros de Loretta, Alan decide rescatarla. El inesperado dúo se sumerge en una épica aventura por la jungla y deberán trabajar juntos para sobrevivir a los elementos y encontrar el antiguo tesoro antes de que se pierda para siempre.

El nuevo proyecto cinematográfico de Paramount Pictures fue producido por Liza Chasin, Sandra Bullock, Seth Gordon, mientras que el guión fue escrito por Oren Uziel y Dana Fox y Adam Nee junto con Aaron Nee.

Disfruta del tráiler oficial de “The Lost City” aquí





“The Lost City”: Conoce a los actores y personajes de la película

Sandra Bullock es Loretta Sage

Loretta Sage, interpretada por la tan querida por muchos, Sandra Bullock. Esta popular escritora de novelas románticas y de aventuras siempre retracta apuestos personajes en sus escritos. Dedica una buena cantidad de tiempo a imaginarse qué pasará en el siguiente capítulo, que suena más atractivo para un lector, qué lo atrapará. Mientras fantasea sobre un mundo ficticio, todo cambia cuando le toca enfrentarse a la aventura en su realidad, mientras se encuentra de gira promoviendo su más reciente libro. Ahora le tocará a nuestra querida Loretta enfrentarse con la locura de la jungla, la cual traerá bastantes imprevistos en el camino.

Channing Tatum es Dash

Channing Tatum interpreta a Dash, quien en las novelas de Loretta, es retratado como el héroe, el atractivo salvador que siempre llega a tiempo a salvar el día. A Dash lo caracteriza un atuendo muy particular; y entre ropa de lino, una peluca rubia, y un caballo, a él nunca le hace falta protagonismo ni atención de parte de los seguidores de las novelas. Su conflicto empieza cuando tiene que ahora enfrentarse a las adversidad y riesgos de la jungla junto con Loretta. Cuando se ven envueltos en esta difícil situación, Dash tendrá que sacar sus mejores estrategias para regresar a salvo a casa. ¿Estará listo para salvar el día en su nueva realidad fuera de personaje?

Daniel Radcliffe es Fairfax

Este excéntrico y malvado multimillonario es el encargado de orquestar el plan malvado para secuestrar a Loretta. Daniel Radcliffe interpreta a Fairfax, quien firmemente cree que ella puede llevarlo a encontrar el tesoro de la ciudad perdida, y de la cual se habla mucho en el libro más reciente publicado con Loretta. En realidad, este malvado hombre adinerado no es tan genio como podríamos llegar a creerlo, pues el resto de los personajes sacarán sus mejores técnicas para desmentir a Fairfax y zafarse del aprieto tan riesgoso en el que los puso.

Da’Vine Joy es Beth

El personaje que interpreta Da’Vine Joy no se dará por vencida tan rápido. La llamada Beth está convencida y desidia en la misión para encontrar a Loretta y a Dash, y rescatarlos del secuestro dentro la búsqueda de la ciudad perdida. Ella sabe el riesgo que corren y está segura que ellos dos no podrán sobrevivir la jungla por su propia cuenta. Entre aviones y lujos, y nunca despegándose de su teléfono celular, Beth ciertamente no está lo propiamente vestida para esta aventura. ¿Será posible que pierda el estilo y los tacones se rompan mientras intenta ayudar a salvar a sus amigos de este aprieto?

Óscar Nuñez es Adrián

Oscar Nuñez, quien porta la representación latina en esta película, nos trae a una persona tan divertido, jovial y fresco. Él se une a la misión como Adrián, un “disque” piloto cuando justo es hora de escapar del malvado Fairfax. Estamos seguros que Randy, su querido antílope, le ayudará como parte de esta misión de escape y aventura.