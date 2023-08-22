Mira quienes votaron para salvar a Manelyk y Dania – RESULTADOS DE VOTOS

Telemundo
Dania (izq.) y Manelyk
Más de uno quedo boquiabierto tras la eliminación de Manelyk y Dania, de Los 50, la noche del 21 de agosto. Los sentenciados eran Rafael Nieves, Lorenzo Méndez, Suavecito, José Ramos, Bebeshita, Manelyk, Dania y Macky. Pero sus compañeros salvaron a seis y dos se fueron a casa, y se fueron Dania y Manelyk,
Si estas aquí es porque tienes la curiosidad de ver quienes votaron para salvar a Manelyk y Dania.
Lista de quienes votaron para salvar a Manelyk:Esteban CastilloAna ParraDouglas CastilloFernando LozadaIsaPoloKarelyRey GruperoMichelle
Lista de quienes votaron para salvar a Dania:Esteban CastilloAna ParraDouglas CastilloFernando LozadaIsaPoloKarelyRey GruperoMichelle
Lo que quiere decir que quienes no votaron por Dania y Manelyk fueron:BrandonGlendaJuliaJulioKimLambdaPotro
Lista de jugadores que continuan en Los 50:
1. Ana Parra
2. Brandon Castañeda
3. Daniela Alexis “Bebeshita” (Salvada por votos)
4. Douglas Castillo
5. Esteban Castillo
6. Fernando Lozada
7. Glenda Chapa
8. Isa Castro
9. José Ramos (Salvado por votos)
10. Julia Gama
11. Julio Ron
12. Karely López
13. Kim Shantal
14. Lambda García
15. Lorenzo Méndez (Salvado por votos)
16. Luis “Potro” Cabellero
17. Macky González (Salvada por votos)
18. Michelle Lando
19. Polo Monárrez
20. Rafael Nieves (Salvado por votos)
21. Rey Grupero
22. Suavecito (Salvado por votos)
Resumen de lo que paso la noche del lunes 21 de agosto:POTRO CONFRONTA A SUAVECITO PORQUE LE LLEGÓ UN RUMOR EN EL QUE DECÍAN QUE TANTO KIM COMO SUAVE LO QUERÍAN FUERA DE LA HACIENDA. SUAVECITO Y KIM DESMIENTEN EL CHISME Y LE DEJAN CLARO QUE SIEMPRE HAN ESTADO DE SU LADO. POTRO SABE QUE NECESITA ALIADOS A PESAR DE QUE NO CONFÍA EN NADIE.BEBESHITA SE SIENTE PARTE DEL CUARTO FELIZ Y HACE SUS ALIANZAS CON ELLOS PARA LAS VOTACIONES. DICE QUE, EN ESTE MOMENTO, VA A COBRAR TODOS LOS FAVORES QUE LE DEBEN PORQUE HA DADO MUCHOS VOTOS A TODOS EN LA HACIENDA. SUAVECITO CONSIDERA QUE ELLA ES UNA DOBLE ESPÍA.DANIA ESTÁ EN SENTENCIA Y CREE QUE SUS AMIGOS YA NO PUEDEN HACER MUCHO POR ELLA PORQUE YA NO TIENE TANTO RESPALDO DE LA HACIENDA. LE EXPONE AL REY, QUE SIENTE TEMOR, PORQUE SABE QUE POTRO PUEDE IR POR ELLA.
SUAVECITO ROMPIÓ LAS REGLAS EN LA ARENA Y EL LEÓN, AL DARSE CUENTA DE LO OCURRIDO, LE QUITÓ EL TRIUNFO AL EQUIPO VERDE.JULIA ESTÁ BUSCANDO ALIADOS PARA PODER SALVAR A RAFA DE LA ELIMINACIÓN. ELLA LE PIDE APOYO A POLO Y ÉL LE DICE QUE LOS ACUERDOS QUE HAGAN DEBEN SER POR ESCRITO.
ESTEBAN, MACKY, MANELYK, SUAVECITO Y RAFA ESTÁN SENTENCIADOS.RAFA ESTÁ SENTENCIADO Y JULIA NO CONFÍA EN QUE POTRO LE DARÁ SU VOTO A RAFA. ELLA SABE QUE EL JUEGO DE POTRO ES PARA BENEFICIO PROPIO Y NO PARA CUIDAR AL RESTO.POTRO SIENTE QUE SE DEBE APROVECHAR ESTE MOMENTO PARA SACAR A ESTEBAN DE LA COMPETENCIA. RAFA DICE QUE PARA POTRO ES UNA OPORTUNIDAD DE ORO PORQUE CREE QUE AL SACAR A ESTEBAN LE HARÁ DAÑO A MANELYK, PERO ESTO ES ALGO QUE RAFA CONSIDERA LEJANO A LA REALIDAD.
POTRO DICE QUE REY ES UN “QUEDA BIEN” Y CADA DÍA CONFÍA MENOS EN ÉL. LE PREGUNTA POR QUIÉNES VOTARÁ EN LA ELIMINACIÓN Y REY LE DICE QUE ÉL ESTÁ DE LADO DE QUIEN LO PUEDA SALVAR EN ALGÚN MOMENTO. REY ARGUMENTA QUE ÉL SOLO SIGUE ORDENES DE SU CORAZÓN.MANELYK MANIFIESTA QUE TIENE EN CONTRA QUE ESTÁ SENTENCIADA CON DANIA Y POR ESO SUS VOTOS SEGUROS ESTARÁN DIVIDIDOS, A ESTO SE LE SUMA LA PRESUNCIÓN QUE POTRO QUIERE SU CABEZA. VE MUY DIFÍCIL SALIR AIROSA DE ESTA ELIMINACIÓN.
EL RETO DE SALVACIÓN LO GANA ESTEBAN Y ÉL SIENTE QUE SE HA QUITADO UN PESO DE ENCIMA. MANELYK CELEBRA EL TRIUNFO.
MICHELLE ESTÁ BUSCANDO SALVAR A SUS AMIGAS Y EMPIEZA CON SUS ALIANZAS. SE ACERCA A BRANDON PORQUE CONSIDERA QUE SUS VOTOS SON DETERMINANTES Y TIENE EN MENTE, QUE LA MEJOR MANERA DE SALVAR A DANIA Y MANELYK, ES SACRIFICANDO A ALGUIEN DE OTROS CUARTOS, COMO LORENZO O JOSÉ. TAMBIÉN VA A ESTABLECER ALIANZAS CON REY Y CHAVELA, REY QUIERE QUE NADIE SE ENTERE DE QUE SUS VOTOS SERÁN PARA DANIA Y MANE PARA PODER INFILTRARSE.CON 15 VOTOS CADA UNO, LOS PRIMEROS EN SALVARSE SON SUAVECITO Y MACKY. LUEGO, EL LEÓN ANUNCIA QUE LOS OTROS SALVADOS DE LA NOCHE SON: BEBESHITA, JOSÉ, LORENZO Y RAFA. LAS ELIMINADAS DE LA NOCHE SON MANELYK Y DANIA.PARA SORPRESA DE MUCHOS, MANELYK ES ELIMINADA DE LA COMPETENCIA. ELLA SE DESPIDE Y AGRADECE A LOS QUE VOTARON POR ELLA, DICE SENTIRSE CONTENTA POR LO VIVIDO. LUEGO, CONFIESA A CÁMARA QUE SE SIENTE ENGAÑADA. DANIA ES ELIMINADA DE LA COMPETENCIA, DICE QUE SE LO ESPERABA Y QUE SE SIENTE FELIZ POR TODAS LAS AMISTADES QUE COSECHÓ EN LA HACIENDA. ENTRE LÁGRIMAS SE DESPIDE DE LOZADA Y LE AGRADECE POR TANTO APOYO.
ISA TIENE LA PRESUNCIÓN DE QUE EL REY NO VOTÓ POR DANIA NI MANELYK PORQUE LAS CUENTAS NO LE DAN. ELLA ESTÁ TRISTE POR LA SALIDA DE SUS AMIGAS Y LE ATRIBUYE PARTE DE ESTA RESPONSABILIDAD AL REY. MICHELLE LLORA MUCHO POR LA SALIDA DE MANELYK Y DANIA, SE SIENTE SOLA AL VERLAS PARTIR. POR OTRA PARTE, DANIA, AL RECIBIR LAS DISCULPAS DE LAMBDA, ENTIENDE QUE LA TRAICIÓN VINO POR PARTE DE GLENDA Y KIM. POTRO TAMBIÉN SE UNE A LA DESPEDIDA Y ARREGLA LAS COSAS CON MANELYK Y DANIA, LES DICE QUE TODO LO OCURRIDO FUE PARTE DE LA COMPETENCIA, PERO SU CARIÑO HACIA ELLAS ESTÁ INTACTO.