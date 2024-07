Toni Costa tiene nueva novia: Su ex envía mensaje a la nueva chica del bailarín

Toni Costa se da una nueva oportunidad en el amor, según su ex novia Evelyn Beltrán. Después de cinco meses de anunciar su separación del bailarín, la influencer asegura que Costa ya tiene una nueva chica. Resulta que durante una ronda de preguntas en las redes, la ex del bailarín español respondió a la siguiente pregunta: “No sé si es prudente pero, tú ex regresó con la madre de su hija?”…A lo que ella respondió: “No. Ellos seguirán siendo familia siempre. Él está con otra chica”.

Pero lo más impactante fue que Beltrán le envió un mensaje a la nueva conquista de Costa. “Te deseo lo mejor. Espero que puedas aguantar todo lo que con lleva estar con mi ex”. A pesar de terminar en buenos términos, Beltrán dejo claro en ese mensaje que su relación con el bailarín no fue muy agradable.

Toni Costa y Evelyn Beltrán terminaron en febrero de 2024

Toni Costa y Evelyn Beltrán terminaron en febrero de 2024, aunque se dice que ellos ya se habían separado en octubre de 2023. Cuando hicieron el anuncio dijeron que “con profundo respeto y cariño, queremos compartirles que, desde hace unos meses y de mutuo acuerdo, Evelyn y yo decidimos poner fin a nuestra relación. Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, conservando el afecto, admiración y el respeto mutuo”.



Rumores que Adamari López había regresado con Toni Costa

A pesar de los rumores, Adamari López y Toni Costa no habrían regresado. Según Beltrán, Costa estaría saliendo con una nueva chica y no es Adamari. Pero dejo claro que ellos siempre serán una familia porque tienen una hija.

Evelyn Beltrán tiene nuevo novio

En la misma ronda de preguntas, Evelyn Beltrán confirmó que ya tiene novio. “Sí, yo ya tengo novio”, dijo Beltrán. Pero no reveló la identidad de su nueva pareja.