¿Maripily Rivera nunca quiso a Alana Literas para su hijo? [VIDEO]

La ganadora de cuarta temporada de La Casa de los Famosos, Maripily Rivera, quien se llevó todos los votos del público y se consagró como la cuarta mujer en ganar el reality show y llevarse un total de $200,000 mil dólares, sigue estando en el foco de los medios de comunicación, a más de un mes de su victoria.

Ahora “El huracán boricua” ha concedido una entrevista para Podcast de la locutora Pamela Noa, el cual fue publicado en su canal de YouTube, en donde la modelo y empresaria puertorriqueña comentó sobre cosas pasadas dentro de la casa de La Jefa, con sus ex compañeros y ahora, afuera en la vida real.

Entre toda la entrevista Maripily Rivera hizo referencia al tema de su hijo José Antonio García, mejor conocido como “Joe Joe” y la posible relación con la ex participante de La Casa de los Famosos y ganadora de Top Chef VIP, Alana Literas. Y es que los rumores de un posible romance entre ambos, comenzó por medio de Instagram, cuando ambos jovenes hablaron y quedaron de verse, y luego el hijo de Maripily Rivera apareció de sorpresa en el programa “En Casa con Telemundo”, para entregarle a Alana un precioso arreglo de flores en tonos rosados por su cumpleaños.

A raíz de esto, muchos seguidores se hicieron ilusión de un posible noviazgo entre ambos, pero ahora, casi un mes después de ese momento, Maripily Rivera ha confesado en dicho Podcast, que ella nunca quiso a Alana Literas como novia de su hijo, y que todo se trató de un acto de caballerosidad por parte de hijo.

“Hay que aclarar que Joe Joe es un caballero. En algún momento Alana lo pidió en un live en Instagram, mi hijo se conectó, habló con la mamá de Alana… Ella [Alana] cumplía años, le pidieron a Joe Joe que le llevara unas flores y un bizcocho… La gente tergiversa todo. Mi hijo tiene su compañera, que es una nena muy linda, lleva muchos años con ella. Y él es todo un caballero”, comenzó diciendo la boricua.

Pero además agregó que estos actos de su hijo, le trajeron uno que otro problema.

“El ser caballero con Alana, le trajo celos en la relación y es bueno aclarar, para que la gente no diga ‘Joe Joe se quedó con las ganas’. Yo Alana jamás voy a querer que sea para mi hijo, porque Alana no es para mi hijo. Y mi hijo no es para ella. Pero sí considero que Alana es una muchacha buena, cocina rico, pero mi hijo no la quiero con ella”, dijo Maripily Rivera durante la entrevista con Pamela Noa.

Con esto, Maripily Rivera dio por terminado los pensamientos y rumores de las personas sobre un posible romance entre su hijo “Joe Joe” y Alana Literas, y que todo fue por que su hijo está criado para ser un hombre noble y callabero.

