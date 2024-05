LCDLF4: ¿Por qué Paulo Quevedo y Geraldine no podrán llevarse los 200 mil?

Tras la salida de Jose Reyes “La Melaza”, oficialmente Rodrigo Romeh, Aleska Genesis, Paulo Quevedo, Maripily Rivera, Lupillo Rivera, Alana Lliteras y Geraldine Bazán son los siete finalistas de La Casa de los Famosos 4 y tan solo uno de ellos, podrá apagar las luces de la casa y salir con el maletín lleno de dinero.

Con la gran final a menos de ocho días, la cual será el próximo lunes 20 de mayo de 2024, los seguidores siguen el pulso de la competencia, apoyando y votando por sus celebridades favoritas, por ello, Telemundo, se ya tiene todo preparado, para la recta final, y muchos usuarios, están a la expectativa, de ¿quien se llevará los 200,000 mil dólares?

Sin embargo, se ha conocido, que no todos los finalistas podrán llevarse el premio completo. De acuerdo con las propias palabras del actor Paulo Quevedo, quien ingresó a mitad de la competencia, junto a Geraldine Bazán, Patricia Corcino y Serrath, dio a conocer que de ganar, solo se llevará la mitad del premio, es decir, 100,000 mil dólares.

El actor de “Doña Bárbara”, “Marido en alquiler” y “La mujer en espejo”, dijo que al momento de tomar la decisión de ingresar al reality show, no se ganarán el premio de 200,000 dólares del primer lugar y que era un acuerdo que ellos pactaron con la producción de Telemundo y con lo cual estuvieron de acuerdo.

Paulo Quevedo dijo que al ingresar ellos a mitad de competencia, solo le correspondería “la mitad del pastel” y de conseguir el apoyo del público y coronarse como el campeón, solo recibirán $100 mil al primer lugar, $50 mil al segundo lugar, y $25 mil al tercer lugar. Esto teniendo en cuenta, que los famosos que ingresaron desde el comienzo de la competencia, se llevarán el premio al completo. El primero es $200,000 mil dólares, el segundo de $100,000 y el último de $50,000.

“A nosotros antes de entrar se nos especificó que no nos vamos a llevar el premio mayor. Los nuevos, en este caso yo que entré a mitad no me llevo el premio mayor. Nos llevamos mitad del pastel. Nada más para que lo sepan, lo tengan en mente y que no digan que no es justo que un nuevo llegue a la final por eso. Recuerden que todo se volvió ecuánime y llegó hasta un punto en el que las cosas tienen que ser parejas”, declaró el actor ante las cámaras del 24/7, de acuerdo con People en Español.

De igual manera, el propio actor dijo que él está de acuerdo y que para él sería injusto que los nuevos se lleven el premio mayor. “Yo también pensaría igual que no sería justo que después de todo lo que llevan aquí y llegan nuevos y también están en la final”, recalcó, según LaVibra.

Ante esto, Telemundo no se ha pronunciado, confirmando o desmintiendo dicha información.

El 20 de mayo es la gran final de LCDLF4

El próximo lunes 20 de mayo vamos a conocer al ganador de los $200,000 mil dólares de La Casa de los Famosos 4. Entre los favoritos de llegar a la final están Romeh, Lupillo y Maripily.

Todos los participantes de La Casa de los Famosos 4

• Lupillo Rivera (FINALISTA)

• Christian Estrada (ELIMINADO)

• Aleska Génesis (FINALISTA)

• Thali García (DESCALIFICADA)

• Gregorio Pernia (RENUNCIÓ)

• Maripily Rivera (FINALISTA)

• Pedro Figuera ‘La Divaza’ (RENUNCIÓ)

• José Reyes ‘La Melaza’ (ELIMINADO)

• Alana Lliteras (FINALISTA)

• Fernando Lozada (ELIMINADO)

• Sophie Durand (ELIMINADA)

• Ariadna Gutiérrez (ELIMINADA)

• Clovis Nienow (ELIMINADO)

• La Bronca (ELIMINADA)

• Alexis ‘La Bebeshita’ (ELIMINADA)

• Carlos Gómez ‘El Cañón’ (EXPULSADO)

• Mariana González (ELIMINADA)

• Robbie Mora (ELIMINADO)

• Rodrigo Romeh (FINALISTA)

• Leslie Gallardo (ELIMINADA)

• Guty Carrera (ELIMINADA)

• Cristina Porta (ELIMINADA)

• Paulo Quevedo (FINALISTA)

• Serrath (ELIMINADA)

• Patricia Corcino (ELIMINADA)

• Geraldine Bazán (FINALISTA)

