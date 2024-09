Daniella Navarro está comprometida: ¿Quién es su futuro esposo?

Daniella Navarro anda con una sonrisa de oreja a oreja. La ex participante de La Casa de los Famosos se acaba de comprometer con un galán que ha mantenido en anonimato. “Se acabó la espera más de 10 años visualizandonos”, escribió Daniela en sus redes. “Si para el resto de nuestras vidas o hasta que papá Dios quiera, Sí…”

La venezolana compartió una dulce imagen en sus redes mostrando su anillo de compromiso. “Les comparto mi felicidad , mis mariposas en la panza y se que quieren saber quién es y prometo compartirles cada detalles pronto , por ahora estos meses decidí vivirlos en plenitud junto a mi familia … pero ustedes son parte de mi vida mis 💙 y pronto les presento al hombre que he querido durante muchos años y por fin se nos hizo …. Cada uno vivió lo que le tocaba vivir para hoy estar listos el uno para el otro…cielo mío 😍”

Daniella también deja claro que estaba soltera cuando este amor se le cruzo. “A las moralistas tengo 2 años soltera jajajaja y si tuviera un mes soltera y este hombre se me cruzaba la rompía igual ajajjajaja”.

Cabe mencionar que en junio de 2023, Daniella anunció el fin de su historia de amor con el actor argentino Nacho Casano, quien hasta ahora había sido la última pareja de la popular actriz.

No se sabe quien es el futuro esposo de Daniella, pero aquí estamos investigando. Actualizaremos la nota cuando tengamos información.

Reacción de los internautas

“Aja, pero como es el? En qué lugar se enamoró de ti? De donde es? Cuentasaaaaa jajjajaja felicidades wapa! Y que sea bonito y pa siempre 😍❤️”

“Aunque no sepamos quien es debemos apoyar no juzgar y si no se apoya no se comenta”

“Parece mi historia con mi actual esposo, los espere por más de 10 años y ya hace 6 años estamos juntos, hoy por hoy siento que valió la pena la espera”