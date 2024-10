¿Clovis Nienow se casó con Aleska?

Ahora que Clovis Nienow es el nuevo presentador de Hoy Día, sus compañeros aprovecharon para preguntarle sobre el anillo que tiene en su mano izquierda. ¿Ya se casó con Aleska? ¿Ya se comprometieron? Carlos Calderón fue quien le pidió que levantará su mano izquierda para que mostrará su anillo que llevaba puesto -justo en el dedo donde se usa el anillo de matrimonio. “Por favor, levanta tu mano izquierda, Clovis”, le pidió Calderón mientras le decía al camarógrafo que hiciera un acercamiento a la mano del Nienow. “Yo lo vi en la mañana y dije ‘eso es un anillo’”, agregó sorprendido el presentador. Clovis explicó que el anillo no era de compromiso. “Es un anillo ahí que nos dimos, es un símbolo, pero todavía no hay compromiso. Más adelante”, aclaró sobre su relación con Aleska Génesis. “Compromiso hay, boda es la que no hay todavía”, le respondió Calderón.

Luego Clovis contestó varias preguntas en el segmento Los Dados de la Vida. En la que admitió que le gustaría tener hijos porque tiene claro que “la familia es todo”.

Una de las primeras preguntas para Clovis fue: ¿Cuál fue el momento que te cambio la vida con Aleska?

“Yo creo que el momento que cambio mi vida con Aleska fue cuando la conocí. Ese día que entre a La Casa de los Famosos, la vi me gustó y me atrajo. Después que pasan los días y no me hizo caso, me dolió pero cada día se fue construyendo más y más este amor lindo”, expresó Clovis. “Pero el momento que cambio fue el día que le pedi que sea mi novia bajo el agua. Ese día fue el parte agua de nuestra relación y fue muy bonito. Teníamos una relación pero queríamos comprometer”.

Clovis revela que algunas personas le pidieron que se aleje de Aleska

“Habían personas que me decían aléjate ya no seas tan insistente pero a mi corazón siempre lo seguí. Yo siempre me he regido por esa línea. El que persevera alcanza. Creo que así me enamore. Es fácil tirar la toalla e irse a otro lado pero ella es una mujer que me atrajo mucho y tiene buenos sentimientos”, dijo Clovis.

Cabe recordar que Clovis conoció a Aleska en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Durante casi todo el reality, Aleska no estaba interesada en Clovis, pero este siguió insistiendo. Pero una vez que salieron, Aleska aceptó ser la novia de Clovis. La pareja confirmó su relación el pasado mes de junio.