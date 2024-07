Clovis está muy molesto con Maripily: ¿Qué le hizo a Aleska en Puerto Rico?

No todo ha sido risas y amor durante el estreno de la obra La Casa de Maripily: ¡se vale tó!. Clovis Nienow expresó su disgusto por la falta de respeto que le hizo Maripily a Aleska en Puerto Rico. Resulta que en la obra, Clovis llega a la casa de Maripily y esta corre a la puerta a revisar si Aleska no viene con él. En ese momento Maripily dice: “Deja ver si este no viene con la hija de pu*@ esa”. Clovis asegura que eso no estaba en el libreto. “Hubieron muchas cosas que no estaban en el libreto. Cuando llegue hice el ensayo pero no vi toda la obra porque no tenía todo el libreto. Si está bien que se burlen de cosas que pasaron dentro de la casa…pero ya faltarle el respeto a mi novia…siento que me faltaron al respeto a mí. Me decepciono”, dijo Clovis sobre Maripily. “Yo sé que [Aleska] la estaba pasando mal desde las gradas. Yo en el escenario me estaba tragando todo. Lo hice por amor, por amor al público”.

Por su lado, Aleska dijo que “fui al primer día de la obra, pero no pensábamos que ella iba a salir con tantas faltas de respeto”.

Aleska dice que Maripily le hizo a creer a Clovis que Puerto Rico no la quería

Antes de que viaje Aleska a Puerto Rico, Clovis habló con Maripily y le dijo que su novia iba a estar presente. A lo que Maripily dijo que no estaba segura cómo la iba a tratar el público puertorriqueño. “Ella le hizo pensar a Clovis que Puerto Rico no la quería”, dice Aleska, y que el Huracán Boricua iba hacer lo posible para que la quieran y que la esperaba en Puerto Rico y que iban a cenar juntas. “Veo en la obra que hizo todo lo contrario. [Maripily] incitó al público me tirará. Dijo que yo era una hija de pu*@. Que yo había ido a Puerto Rico a buscar cariño de esa gente cuando ellos no me querían. Ella dijo muchas cosas feas, que había estado con todos los hombres dentro de la casa. Fue irrespetuosa. Pero lo mejor de todo es que toda la gente que fue apoyarla no se lo aplauidio. En el momento que ella dijo que Puerto Rico no me quería, todos empezaron a gritar que ‘Puerto Rico sí me quería’. Ese fue un momento incomodo para Clovis en la tarima”, expresó Aleska.

CUANDO LA INTUICIÓN DE ARIADNA LE HIZO SPOILER!! Al final los que tanto decían quererse, no se quisieron nunca.

#teamtierra pic.twitter.com/mnVq5i1cXb — 𝐋𝐀Ú-𝐍𝐈𝐂𝐀🪬 (@LauraLovek97) July 23, 2024



“La falta de respeto y yo arriba del escenario con gente que supuestamente me quiere. Por eso mucha gente me dice que ‘no estoy agradecido’ porque no es posteado nada de la obra en mis redes. Es por eso. Estoy incomodo. Yo hice la obra por respeto al público”, expresó Clovis.

Aleska dice que trago fuerte y aguanto el bullying durante la obra La Casa de Maripily: ¡se vale tó!. “Aguante la falta de respeto y que me quisiera humillar”, dijo Aleska.

Maripily insulta a Aleska en el segundo 30 en el video de abajo.

Play

Clovis renuncia a la obra de Maripily

Clovis anuncia que ya no formará parte de la obra de La Casa de Maripily: ¡se vale tó!.