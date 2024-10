Alicia Machado regresaría para La Casa de los Famosos pero con condiciones

Después de que Telemundo confirmará que la nueva temporada de La Casa de los Famosos: All-Stars, el nombre de Alicia Machado se mencionó. Muchos especulan que la ganadora de la primera temporada podría regresar a la casa más famosa de Estados Unidos.

Durante una entrevista con En Casa con Telemundo, Machado habló sobre sus próximos proyectos en la pantalla chica. Uno de sus próximos proyectos es presentar en los Premios Billboard a la Música Latina el 20 de octubre. La ex Miss Universo presentará “Canción del Año”.

La presentadora Aleyda Ortiz, de En Casa con Telemundo, aprovechó el momento para preguntar si le gustaría regresar a La Casa de los Famosos: All Stars. Para sorpresa del público, Machado indicó que “no está descartado” y que “hay una esperanza” de volver al reality del que salió victoriosa en su primera temporada.

Machado dejo claro que regresaría al reality pero con unas exigencias. “Tendría como 3 o 4 exigencias que no me gustaría volver a vivir ahí adentro…como que apagarán la luz”, dijo. La campeona de la primera temporada de LCDLF exige que en La Casa tengan más baños -baño para mujeres y baño para hombres, la posibilidad de dormir en el cuarto del líder de vez en cuando, y hasta la inclusión de una mascota. “A mí me gustaría que tengamos un perro”, agregó Machado.

Proyectos de Alicia Machado en 2024-2025

Alicia Machado tiene un proyecto en puerta: “Voy a hacer una película, estoy muy emocionada, así cierro este año”, dijo en Telemundo.

Por otro lado, Machado asegura que está pasando un buen momento en su vida. “Yo estoy muy contenta en este momento de mi vida. Estoy en un momento de madurez. Me encanta vivir mi etapa de mujer madura frente al público que me ha visto crecer”, expresó Machado.