Murió en un accidente de tráfico la cantante de country Taylor Dee

La cantante de música country Taylor Dee murió en un accidente automovilístico en Euless, Texas, aseguró su familia. Dee, cuyo nombre completo es Taylor Dawn Carroll, tenía 33 años de edad. Dee estrelló su SUV mientras conducía por la carretera estatal 183 el pasado 14 de marzo de 2021, informa CBS DFW. Taylor dejo a un hijo y una hija ambos pequeños.

Las autoridades le dijeron a CBS DFW que el cantante conducía hacia el este alrededor de las 10:30 p.m. en la carretera de peaje cuando trató de tomar la salida a la autopista 360 y parece haber perdido el giro por una fracción de segundo, lo que la hizo chocar contra una barrera. El accidente hizo que su SUV volcara y golpeara una señal en el techo. La policía de Euless dijo a la estación de noticias que Dee no estaba usando el cinturón de seguridad y fue expulsado del vehículo. Un pasajero en el vehículo sufrió heridas leves y se espera que se recupere. La Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant está realizando una prueba de toxicología y la investigación está en curso.

Linda Wilson, presidenta de la Asociación de Música Country de Texas, dijo en un comunicado: “Taylor Dee fue un verdadero negocio, un verdadero talento con corazón y pasión no solo por su música sino por la gente”, dijo. “En cada actuación, su talento era evidente, pero lo más importante es que permitió que sus fans conocieran su corazón. La extrañaremos muchísimo”.

Taylor Dee lanzó su primer sencillo en 2019 y estaba por lanzar un EP acústico, “Why would I”

Según su sitio web y los perfiles de las redes sociales, Taylor Dee lanzó su primer sencillo, “The Buzz” en junio de 2019, y obtuvo difusión en varias estaciones de radio en su estado natal de Texas. Su primer álbum, con el mismo nombre, fue lanzado más tarde ese año en septiembre. Según su última publicación de Instagram, del 24 de febrero de 2021, tenía un próximo EP acústico. Ella escribió en la publicación: “¡Alerta de música nueva! ¡¡¡EP acústico saldrá pronto !!!! ¡¿Quien esta listo?! ❤️❤️❤️🥰🥰🥰 ”

Ella escribió en su sitio web que trabajó en su álbum con el compositor Chad Roland y su compañera de música Amy Johnson, y lograron su sueño de grabar un álbum en Nashville, Tennessee. Ella dijo en un comunicado de prensa sobre el álbum en 2019: “Estoy muy orgullosa del disco que hemos creado. He puesto todo lo que tengo y cada dólar a mi nombre para crear este disco para mí y mis fans. La presión que sentí para grabar algo grandioso, me empujó al máximo y no puedo esperar a que el mundo lo escuche “.

La fe en su sueño a veces ha sido una lucha. Es una lucha constante que todo músico de desea: la montaña rusa de cómo la asistencia a espectáculos en vivo, las ventas de discos y el recuento de entradas son el punto de referencia de cómo se juzga a los artistas en este negocio y el precio que el sitio de la audiencia puede cobrar en su corazón. cada noche. Naturalmente, la duda puede entrar en la mente de uno en cualquier situación dada. Pero Taylor Dee se aferra a la fe y confía en el camino que Dios ha elegido para ella.

Según su sitio web, “Taylor Dee es una artista independiente. Desde que se lanzó el disco, Taylor Dee ha estado de gira por todo Texas y Tennessee. ¡Ha tocado en los grandes Honky Tonks, antes de los premios JMA, rodeos, fiestas privadas y festivales! Ella tiene una banda de 5 piezas, Shots Fired. Están llegando a ser conocidos como la mejor banda en el área de Dallas. Aportan toneladas de energía y canciones que son diferentes, pero que aún traen de vuelta el verdadero country clásico”.

Dee, “como nominada a Mejor Vocalista Femenina del Año en los Premios Josie 2019, y varias de sus canciones están nominadas a premios en 2020 a las Mejores Canciones de la Asociación de Música Country de Texas. ¡También tiene a The Buzz en un CD recopilatorio de los Grandes éxitos de Texas en 2019! ¡Taylor Dees ‘Laying down the Law’ también fue votada como las 10 mejores canciones de 2019 en Pro Country! ” También ganó el grupo del año en los Josie Music Awards en 2020 y estaba programada para actuar en los Texas Internet Radio Awards en mayo de 2021.

Nació en Garland, Texas, y comenzó a cantar cuando era niña

Taylor Dee nació en Garland, Texas, según su sitio web. La sección “sobre Taylor” dice que ella, “creció en un hogar roto, con su hermano mayor Chad y su mamá. Las cosas eran muy difíciles para ella cuando era niña entre todas las peleas entre sus padres, y su familia era muy pobre … Taylor recurrió a la música para curarse. Se convirtió en su refugio”.

El sitio web agrega: “Era muy callada y tímida cuando era niña y se limitaba a escribir un diario, escribir poesía y escuchar a todos sus artistas favoritos. Algunos de los cuales incluyeron a Janis Joplin, The Judds, Shania Twain, Pam Tillis, Conway Twitty, junto con artistas pop como Christina Aguilera, Adele y Jewel”.

Según su sitio web, comenzó a cantar cuando tenía 12 años, audicionando con éxito para el All State Regional Choir. Actuó en coros y bandas durante la escuela secundaria y después de graduarse en 2005 comenzó a perseguir una carrera como músico profesional, dice su sitio web. Hizo una audición para “American Idol” en 2009 y “The Voice” en 2015.

Roland, su amiga y compañera musical, dijo en un comunicado: “Conocí a Taylor por primera vez en octubre de 2018, pero sentí como si nos conociéramos durante muchas vidas. Desde entonces hemos tocado música, reído, compartido historias y algunos secretos, escribimos, lloramos, viajamos, rezamos y luchamos. No hace falta decir que estábamos cerca. Nos amábamos genuinamente y esperábamos que el amor se derramara en la música”.

Un GoFundMe ha recaudado más de $10,000 para su familia

A Taylor Dee falleció dejando a sus dos hijos pequeños, un hijo, Vayden, y su hija, River, según Texas Newsroom.

Amy Johnson escribió en Facebook sobre un GoFundMe que ha recaudado más de $10,000 para ayudar a su familia: “Quiero agradecer a todos por la continua efusión de amor por Taylor Dee y su familia. Muchos de ustedes han preguntado cómo pueden ayudar. Estamos organizando varios beneficios y necesitamos artículos para las subastas. Todos los ingresos se destinarán a un fideicomiso para sus hijos. También necesitamos voluntarios para ayudar en los beneficios. Si quieres ayudar, por favor envíame un mensaje”.

En GoFundMe se lee: “Taylor Carroll, también conocida como Taylor Dee, era una estrella brillante que iba a triunfar en este mundo y perseguía sus sueños como el resto de nosotros desearíamos poder hacerlo. Fue una gran madre de dos hermosos hijos que hoy deja. Ella podría hacerte reír de las cosas más locas. Su espíritu era tan libre y tenía una voz que los ángeles podían escuchar. Ella te protegió incluso cuando no lo sabías. Su risa es algo que puedes escuchar cuando dice LOL. Ella será amada y extrañada por siempre. Ella dejó este mundo antes de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado. Por favor, ayude a nuestra familia a que pueda dejarla descansar”.

