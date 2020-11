HORARIOS – Target en Viernes Negro 2020

Target cerró el Día de Acción de Gracias, entonces, ¿cuál es el horario de la tienda para el día de Black Friday? De hecho, la cadena reabrirá para Viernes Negro, pero no abrió este año para el Día de Acción de Gracias.

Las tiendas Target abren para Black Friday a las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

En Black Friday, las tiendas Target abren a las 7:00 a.m., según un comunicado de prensa. Por supuesto, en algunas tiendas puede ser diferentes debido a las regulaciones locales, así que verifique primero antes de visitar una. Para ver el horario de su tienda local, visitando el buscador de tiendas aquí.

El comunicado de prensa de Target señaló:

La seguridad de nuestros huéspedes y trabajadores es nuestra máxima prioridad. Y a medida que los consumidores se inclinan por las opciones de compra sin contacto, no solo hemos mejorado nuestros servicios para el mismo día, sino que hemos hecho que casi todas nuestras ofertas de Black Friday Now estén disponibles a través de Drive Up y Order Pickup. Además, también hemos lanzado más ofertas a través de entrega el mismo día con Shipt. Y a los consumidores les encanta la flexibilidad para comprar cuándo y cómo quieran y obtener sus productos el mismo día, sin necesidad de membresía. En lo que va de este mes, millones de compradores obtuvieron ofertas a través de los servicios sin contacto en el mismo día Drive Up, Order Pickup y entrega el mismo día con Shipt. ¿Las selecciones más populares obtenidas a través de servicios el mismo día? Electrodomésticos de cocina como cafeteras y freidoras, ropa para hombres y mujeres, y árboles e iluminación para dar un salto en la decoración navideña.

Target lanzó ofertas en línea con anticipación para compras flexibles

Para adaptarse a los compradores, Target comenzó a ofrecer ofertas de Black Friday Now antes del día de Black Friday.

Christina Hennington, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target, dijo en un comunicado de prensa: “Nuestro enfoque completamente nuevo para el Black Friday brinda a los huéspedes flexibilidad para obtener de manera segura las mejores ofertas de vacaciones en sus propios términos. Los compradores aprovechan nuestras opciones seguras y sin contacto, incluidas las compras en tiendas o en línea mediante nuestros servicios el mismo día, para obtener excelentes ofertas de “Black Friday Now” en juguetes, productos electrónicos, ropa y de moda de la temporada, entre otros. Mientras miramos hacia la última semana del ‘Black Friday Now’, las ofertas cibernéticas y más, continuaremos dando prioridad a la seguridad a medida que los consumidores encuentren un valor increíble en Target durante toda la temporada”.

Target.com comenzará a ofrecer ahorros de Black Friday Now en línea incluso antes de que las tiendas abran a las 7:00 a.m.

Puede consultar las últimas ofertas de Black Friday Now aquí. También puede consultar la página de las principales ofertas de Target para conocer las mejores y más recientes ofertas de la tienda. Puede ver el anuncio semanal de Target aquí.

Target señaló:

Target también ofrece a los consumidores la garantía de que pueden obtener las mejores ofertas de Target siempre que elijan comprar. Hasta el 24 de diciembre, los consumidores pueden solicitar un ajuste de precio para cualquier artículo anunciado como oferta de “Black Friday Now” si se ofrece a un precio más bajo en Target o Target.com. Los consumidores pueden visitar Target.com para conocer las ofertas del “Black Friday Now”, acceder a docenas de listas de regalos para todos los que están en su lista y encontrar más detalles ​a medida que estén disponibles.

Target ofrece el servicio de recogida (llamado Drive Up) a través de la aplicación de Target si aún no hace compras presenciales. Simplemente compre en la aplicación de Target y elija Drive Up al finalizar la compra. Luego, se le notificará cuando su pedido esté listo para ser recogido. Hágales saber que está en camino, estacione en el lugar designado y luego dígales que está aquí. Su auto se cargará con todos sus artículos. ¡Es realmente simple! La mayoría de los artículos son elegibles para Drive Up (pero los alimentos perecederos, flores o bebidas para adultos no están disponibles en este momento). Tendrá tres días para recoger su pedido una vez que lo haga.

Si el Drive Up no está disponible, puede ordenar con anticipación y recogerlo en la tienda, donde su pedido lo estará esperando.

