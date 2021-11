[VIDEO FUERTE] Sophia Urista: Ella es la cantante que orinó a un fanático en pleno festival

Luego de más de un año en el que los espectáculos en vivo sufrieron un abrupto freno ante la pandemia de COVID-19, conciertos, eventos y diferentes concentraciones se han empezado a llevar a cabo tomando en cuenta ciertas medidas de seguridad para evitar la propagación y contagio del virus. Tal es el caso del Welcome to Rockville Festival, que de acuerdo a su sitio web oficial, “es un festival de rock que se celebra en primavera y que cuenta con bandas de metal y rock moderno y clásico. El festival se llevó a cabo anualmente en Metropolitan Park en Jacksonville, Florida. En 2020, el lugar se mudó a Daytona Beach, Florida, aunque este evento fue cancelado por la pandemia de COVID-19.”

Un regreso polémico

Pero en el 2021, el regreso del Welcome to Rockville Festival ha puesto al encuentro musical en boca de todos por las razones equivocadas. Esto luego de que la cantante Sophia Urista, vocalista de la banda “Brass Against”, se orinara en la cara de un fanático en pleno concierto y frente a una audiencia que miraba asombrada.

Como era de esperarse, el video explícito de Urista orinando sobre el rostro del fanático, en minutos se volvió absolutamente viral ¿quién es Sophia Urista y por qué cometió tal acto? Esa pregunta recorre todos los rincones del mundo y las consecuencias podrían ser definitivas para el festival en sí.

El momento transcurrió así: En pleno set de la banda “Brass Against”, Sophia Urista, que se encontraba al frente del espectáculo aseguró que tenía “muchas ganas de orinar” y por tal motivo, lo haría “allí, frente a todos, y sobre un voluntario”. Advertimos que el video puede resultar muy fuerte:

¿Quién es Sophia Urista? Lo que tienes que saber

Sophia Urista tiene 35 años de edad y nació en la ciudad de Detroit, ubicada en Estados Unidos. Desde hace muchos años inició su carrera como compositora y cantante, con un gusto marcado por la música rock que desarrolló desde que era muy joven.

Su salto al reconocimiento lo dio cuando participó en el programa de búsqueda de talentos, The Voice, en la temporada 11 que se llevó a cabo en el año 2016. Allí formó parte del grupo de la cantante Miley Cyrus, a quien Urista ha citado en repetidas oportunidades como una importante influencia en su carrera.

En The Voice, Sophia Urista tuvo una participación destacada, compitiendo en diferentes rondas hasta llegar a la semifinal, en donde resultó eliminada. Decidida a continuar en la música, la joven estuvo en varias bandas hasta que llegó a “Brass Against”, quienes ganaron notoriedad en redes sociales por versionar éxitos de grupos de rock tan reconocidos como Tool o Black Sabath.





Las consecuencias del acto

El grotesco acto de Sophia Urista ocasionó toda clase de rechazos de diferentes organizaciones, tanto así que la banda “Brass Against” fue vetada de forma permanente de absolutamente todos los recintos de la NASCAR, mismos propietarios del Daytona International Speedway, donde se llevó a cabo el festival.

Urista compartió una disculpa pública a través de sus redes sociales, en donde asegura que siempre ha llevado su arte y su música a los límites, pero que precisamente esa noche fue “demasiado lejos”.