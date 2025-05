‘Solo Para Mujeres’ el documental estrena por ViX: Sergio Mayer, Alexis Ayala y Darío Yazbek – ENTREVISTA

Este viernes 9 de mayo estrena el documental Solo para Mujeres por ViX. El documental de cuatro episodios revive lo bueno y lo malo que pasó tras bastidores del controversial show que causó un gran impacto social y cultura que hasta se convirtió en un fenómeno en México en la época de los noventa. AhoraMismo tuvo la oportunidad de entrevistar a Sergio Mayer, Alexis Ayala y Darió Yazbek. Abajo puede ver la entrevista.

En el documental de Solo para Mujeres, los creadores de dicho show -Sergio Mayer y Alexis Ayala – hablan sobre cómo se les ocurrió la idea de juntar a galanes de telenovelas para que se quitarán la ropa frente a miles de mujeres. Pero ellos cuentan que no fue fácil, ya que tenían que hacer ejercicio, comer bien y bailar. Aunque no lo creas, algunos de ellos no sabían bailar. Pero una vez que se presentaron, el éxito fue tan grande que hasta un actor -que es famoso en Hollywood -se vistió de mujer para ver el show.

Play

A pesar que Mayer y Ayala fueron los creadores de Solo para Mujeres, el proyecto del documental se lo dejaron en manos del productor Darío Yazbek.

Play

La serie exclusiva de ViX tendrá testimonios de quiénes eran los talentos que bailaban, partidarios y opositores al espectáculo. También contarán sobre el accidente en Periférico, imitadores y hasta la famosa “maldición del show”. Todo esto se presenta a través del archivo digital de sus fundadores, Alexis Ayala y Sergio Mayer, además de entrevistas con diversas personas que fueron testigos de su impacto, como: Álvaro Cueva, Eugenio Derbez, Guillermo del Bosque, Guillermo Osorno, Lorena Herrera y Patricia Vega, entre otros.

Play

No te pierdas esta docuserie sobre uno de los shows más emblemáticos en la escena mexicana.

Todos los capítulos se podrán disfrutar en el plan premium de ViX, a partir de este 9 de mayo.