Muere la modelo australiana Sienna Weir a los 23 años ¿Qué le sucedió?

Este jueves 4 de mayo de 2023, Sienna Weir, la modelo australiana y finalista de Miss Universo 2022, ha fallecido a causa de una caída a caballo sufrida en el pasado mes de abril, según The New York Post.

La noticia de la muerte de la joven de 23 años, la dio a conocer su familia a través de un comunicado, en donde detalló que el pasado 2 de abril Sienna había sufrido una caída ecuestre, teniendo que ser hospitalizada de emergencia, según ha informado MARCA.

Igualmente, lo hizo la agencia de modelos para la que trabajaba la joven, Scoop Managemen, quienes a través de su cuenta de Instagram compartieron un video con dos fotos de Weir y la canción “Eveglow” de Coldplay. “Para siempre en nuestros corazones”.

El accidente fatal que llevó a Sienna a una muerte anticipada ocurrió en Windsor Polo Grounds, un lugar destinado para la práctica de montar a caballo, y situado en las afueras de Sidney en Australia.

Ese día mientras Sienna practicaba su deporte favorito, el equino sufrió una caída, arrastrándola en la misma, y ocasionándole heridas de gravedad, por lo que de inmediato fue llevada al Hospital Westmead, donde recibió atención primordial por lo crítico de su condición, de acuerdo con People.

De hecho, para mantenerla con vida, la joven necesitó de soporte vital y de terapias intensivas, que al final no fueron suficientes para poder mantenerla con vida, dándose finalmente el triste desenlace del pasado jueves.

¿Quién era Sienna Weir?

Sienna, graduada de Literatura Inglesa y Psicología, era una chica amante y defensora de los animales, y desde los tres años había manifestado su pasión por los caballos, dedicándose a la equitación. Así lo declaró en una entrevista concedida a la Revista People.

“A pesar de que viví la mayor parte de mi vida en la ciudad, tengo un profundo e inamovible amor por los saltos. Mi familia no está muy segura de dónde viene esta pasión, pero hago equitación desde que tengo 3 años y no puedo imaginar mi vida sin eso”, contó hace un tiempo, según The Sun. “Viajo hasta la parte rural de Sidney dos o tres veces a la semana para entrenar y competir en Nueva Gales del Sur o en Australia cada dos fines de semana”.

Weir, también tuvo la oportunidad de participar en Miss Universo Australia, alcanzando la última etapa del certamen.

Según informa InfoBae, la reina de entonces, Daria Varlamova le preguntó sobre cuáles eran las cualidades esenciales para ser la elegida y Weir aseveró: “Yo creo que estar abierta a oportunidades, ser una persona sociable, tener dedicación, ser multifacética y tener integridad.”

Weir, que cariñosamente era llamada Gremlin, consideró que aunque era muy importante ser firmes en las creencias propias, estar abiertos a las oportunidades y a probar cosas nuevas era un punto clave para conocerse a uno mismo. “Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera llegado aquí” señaló, y aunque no fue la ganadora de esa oportunidad, sus palabras fueron ampliamente recordadas.

Weir quedó dentro de las 27 finalistas que llegaron a la ronda final de Miss Universo Australia, siendo Monique Riley quien representó a la nación oceánica, de acuerdo con Hola!

La bella mujer, también estaba en una relación sentimental con su novio Tom Bull, quien tras la perdida de su amada, publicó en sus redes sociales un poema de despedida de Edgar Allan Poe – “Annabell Lee”, el cual acompañó de instantáneas donde aparecen juntos y felices, y con un pie de foto “Te amo mi chica de girasol”, según GH Gossip.

Trascendida la noticia, muchos de sus amigos y seguidores han manifestado su pesar, y distintas publicaciones en redes sociales no se han hecho esperar.

“Descansa tranquila, hermoso ángel”, afirmó un seguidor de la modelo. “Siento mucho no haberte conocido mejor”, se lamentaba otra.

Uno de sus compañeros en la equitación escribió, según El Tiempo: “Como compañero ecuestre, esto me duele aún más. Que descanse en paz. Descansa en el paraíso, hermosa, lo siento, no llegué a conocerte mejor. La vida es tan incierta. Nunca olvides vivir como tú quieras”.

Así mismo se dirigió su amigo y fotógrafo, Chris Dwyer, quien escribió un emotivo mensaje: “Fuiste una de las almas más amables del mundo, iluminaste la habitación y el mundo es mucho más oscuro ahora que te has ido. Espero que estés, seas el gremlin que todos conocemos y amamos. Ya te extraño mucho”, escribió, de acuerdo con El Tiempo.

