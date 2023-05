El encuentro de Shakira y Tom Cruise se vuelve viral [VIDEO]

Tras recibir el galardón como una de las mujeres latinas más importantes del año, otorgados por los Premios Billboard, la cantante Shakira sigue acaparando toda la atención de los medios de comunicación.

Esta vez la noticia fue verla bien acompañada durante el evento del GP de Fórmula 1, realizado este domingo en la ciudad de Miami, Florida, cuando “la loba” fue captada muy feliz hablando con el actor estadounidense Tom Cruise, quien por estos días se encuentra en la ciudad haciendo el rodaje de su película “Misión Imposible 7”, y quien no desaprovechó el descansito para disfrutar al lado de su gran amiga.

Shakira y uno de sus hijos es captada, en Miami en el Gran Prix, platicando con Tom Cruise .

Recordemos que el actor esta filmando una película donde protagoniza a un piloto de Formula 1 y filmará varias escenas en carreras reales. ⭐🏎️ 📹faderg2 pic.twitter.com/z771LDL8O9 — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 7, 2023

Entre la pasarela que se ha convertido la carrera automovilística para que grandes estrellas hagan sus apariciones, “Shaki” destacó como siempre muy sensual con su pelo crespo suelto, unas gafas de sol y un atuendo verde militar compuesto de joggers y un body que dejaba descubiertos sus hombros. Igualmente muy guapo se veía Tom, con su polo blanca, gafas oscuras, y un pantalón de jean negro.

A la competencia Fórmula 1 también asistieron otras celebridades entre ellas, la cantante Becky G, las hermanas tenistas Williams, Mily Ratajkowski, Ludacris, Dj Khalid, el colombiano Maluma, el actor de “Rápido y Furioso” Vin Diesel y el reguetonero J Balvin.

Mientras la pareja de famosos veía la carrera y conversaban, en un palco compartido, Sasha y Milán que se situaban detrás de su mamá bromeaban, la abrazaban, y le hablaban al oído, por lo que no faltó que algunos de los asistentes al Paddock, dijeran que los niños estaban celosos de que Tom Cruise estuviera con su mamá, y por eso estaban llamando la atención. De inmediato las imágenes y videos de la pareja conversando se hicieron virales en redes sociales.

Según InfoBae, otros simplemente apuntaron a afirmar que los menores estaban felices disfrutando del evento automovilístico.

Algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales fueron: “Dios mío, ojalá llegue Superman por ese balcón y se la lleve”. “Se viene iglesia de la Cienciología en Malambo”, “Esto si sería una verdadera Misión Imposible”. “Los niños saben lo que pasaría con ella si se mete con ese man” y “sus hijos simplemente

diciendo ‘ella es nuestra’ para evitar que cometa errores”, entre otros.

Finalmente, cabe resaltar que la colombiana se encontró con el rapero y DJ estadounidense, miembro del grupo Black Eyed Peas, Will.i.am y el diseñador de moda italiano, Riccardo Tisci.

El discurso de Shakira en los Billboard

En la gala de sábado 6 de mayo de 2023 la colombiana hizo referencia al empoderamiento de las mujeres y no desaprovechó la oportunidad para de nuevo dejar a su ex, mal parado.

Shakira cuestionó: ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro se ha olvidado de sí misma?”, según AS.

Y continuó: “Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. La búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo, cuando el deseo de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma”, señaló la artista.

De otro lado, se ha sabido que Gerard Piqué cansado de ser el villano y de quedar por el suelo por su infidelidad, ha bromeado con contactar al cantante Bizarrap para hacer una versión de respuesta a la canción Session #53 de Shakira.

De hecho según InfoBae, recientemente en un directo de Twitch junto al streamer español, Ibai Llanos, Gerard Piqué tuvo que escuchar como el cantante boricua Ozuna cantaba la canción ‘Monotonía’, que también interpreta junto a la barranquillera. Esto provocó risas entre el exjugador y el reconocido creador de contenido y fue en ese momento cuando Piqué sorprendió a todos con una inesperada propuesta, colaborar con Bizarrap para responderle a su expareja, Shakira.

“Una sesión de Bizarrap conmigo (…) Esto sería, si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente. Un chupito me parece poco”, aseguró el ex futbolista en tono de gracia.

