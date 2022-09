Joven colombiano dice ser hijo de Shakira y Santiago Alarcón: ¿Cuántos millones pide?

Como en todo un libreto de telenovela se ha convertido una situación que involucra a un actor reconocido de la televisión colombiana y a una las cantantes más queridas y famosas en el mundo.

Días atrás, en un video en su cuenta de Instagram el actor Santiago Alarcón, llamó la atención de sus seguidores, al denunciar que está siendo acosado y extorsionado por un joven que lo quiere involucrar en una situación bizarra.

Según declaró el artista, el joven de quien no brindo su nombre, lo acusa a él y a su supuesta madre de abandonarlo en el año de 1992.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, expresó el actor.

Mediante sus redes sociales, el actor colombiano denunció que en los últimos años ha sido víctima de acoso por parte de un joven que dice ser su hijo.https://t.co/JUNChIb4l1 — El Espectador (@elespectador) September 7, 2022

Alarcón, más adelante, con mucha pena e indicando que no había querido hacer más grande la polémica, dio a conocer el nombre de la quien dice el muchacho de 30 años es su madre biológica. Agrega que los cálculos de fechas no le cuadran, que se pregunta cómo pudo haber sido padre a los 12 años, y que además ni siquiera en esos momentos, ni al día de hoy conoce en persona a Shakira.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo, en declaraciones citadas por InfoBae.

“Qué pena con Shakira, déjenla en paz”, agregó el actor colombiano, según informó El Tiempo.

De inmediato las reacciones en la red social no se hicieron esperar, y el protagonista de varias telenovelas reconocidas en Colombia, recibió todo el apoyo de sus seguidores aduciendo que este joven esta “loco” y que seguramente padece de algún trastorno mental.

El “hijo” de Shakira y Santiago habló en televisión

Habló el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira: negó ser estafador y acusó al actor de querer matarlo https://t.co/WzyIpER37f — Infobae Colombia (@infobaecolombia) September 13, 2022

El supuesto hijo de ambos famosos, apareció para dar claridad a su reclamo, y en el programa de chismes y y farándula “Lo sé todo Colombia”, contó su versión de los hechos, informó El Comercio.

Pedro, como se llama quien reclama ser hijo de la cantante Shakira y Santiago, negó todo lo dicho por el actor, y por el contrario manifestó que sentía miedo por su vida por las amenazas que había recibido por parte de este.

“Me dijo que me iba a mandar a matar ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, dijo el joven en el programa.

Y añadió: “Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

Pedro, además, sustenta su versión explicando que tiene un recuerdo vivo de algo que le sucedió a sus cuatro años.

Él dijo:

“Hay un recuerdo de cuando tenía cuatro años y él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró, entonces yo me cogí de un poste y él me haló duro, y me cogió y me miró a los ojos ¡Esa mirada nunca se me olvida! Tiempo después, como a mis 12 o 13 años, cuando él estaba en la serie ‘El man es Germán, mis papás adoptivos hablaron del tema y yo, sin querer, escuché todo”.

😱 Un joven colombiano asegura ser «el hijo perdido «de la cantante Shakira, al que supuestamente dio en adopción entre 1992 y 1993. La historia salió a la luz gracias al actor Santiago Alarcón, que fue señalado como el padre.https://t.co/j44H5V2kTc pic.twitter.com/WBCl6aFuvh — Fm Vida Formosa (@FmVidaFormosa) September 12, 2022

El joven también trajo a colación un momento incomodo en que él se presentó ante el actor paisa en compañía de su papá adoptivo, y al encontrarse con Santiago según InfoBae este “se puso de todos los colores” y evitó el encuentro.

🚨¡En exclusiva! 😱 El hombre que asegura ser el supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira nos cuenta su versión 😮 Todos los detalles HOY en #LoSéTodo a las 2:00 pm por el Canal 1 💙 pic.twitter.com/JjHru6BIq6 — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) September 12, 2022

Por último, Pedro aseguró que nunca buscó a su supuesta madre, Shakira, no obstante, indicó estar seguro de lo que dice pues tiene formas de probar la paternidad y maternidad de los artistas. De hecho, señaló que en Canadá se hicieron algunos exámenes médicos para verificar y validar todo lo dicho.

Alarcón se compadece del joven

Un joven declara ser el hijo de la cantante Shakira y del actor colombiano Santiago Alarcón. El hombre contó que teme por su vida » https://t.co/dkDgvkUJ1n pic.twitter.com/i8oxyAZvBq — El Comercio (@elcomerciocom) September 14, 2022

El actor de 42 años se dio a la tarea de averiguar quién era esta persona que lo acosaba, y de nuevo a través de sus redes se dirigió al público esta vez para pedir no juzguen a este joven.

El actor dijo que el verdadero nombre de él era Óscar Galeano, de quien señaló que nació en Bogotá el 28 de octubre de 1992, y que no es adoptado.

Según publica el medio Pulzo, el actor indicó que conoció estos datos porque tuvo una larga conversación con la mamá y el hermano de su supuesto hijo. “Muy confundida, dijo que no sabían qué hacer [con el comportamiento de Galeano]”, contó el antioqueño de su charla con la progenitora.

Asegura que la mamá biológica de Oscar le dijo que no tenía nada porque temer, que anteriormente ya había protagonizado un problema como estos en Canadá, debido a que su hijo atravesaba problemas psiquiátricos, que ni los tratamientos habían podido controlar.

“Cuando él se obsesiona con alguien es difícil sacarlo de ahí. La mamá me dijo que tenía ese problemita, pero que era buena persona”.

De hecho, Alarcón recordó que una internauta le mencionó que este hombre había acosado a su familia en Canadá.

Esa persona le dijo ‘sé quién es, porque acosó a mi esposo durante seis años’. Me envió las fotos y los mensajes y, efectivamente, este muchacho ya había acosado a un hombre casado con hijos en Canadá, se enamoró de él. Llegó a extremos”, informó El Tiempo.

Santiago y su esposa la también actriz Chichila Navia, admiten que este hombre ya no representa ningún peligro para su familia, y por el contrario su mensaje es de ayuda para él.

“Después de verlo en un programa de televisión… me parece peligroso. Él no está bien. Necesita tratamiento. Un psiquiatra me dijo que eso podría ser un trastorno delirante. Necesitamos ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental”.

El actor, también respondió a aquellos que le solicitaron hacerse una prueba de ADN para desmentir la versión de Galeano, diciéndoles que “Cuando yo me haga la prueba y salga negativo, va a decir que yo la compré y no va a parar”, argumentó.

🔴 El supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira da la cara por primera vez. El joven habló en un programa de televisión y mostró los papeles en los que pide millonaria suma ► https://t.co/Dmj5uuATL3 pic.twitter.com/NuYaqHgnlj — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 13, 2022

En referencia a la emisión del programa “Lo sé Todo” Alarcón y su esposa, expresaron su rechazo a la emisión, criticaron que con la intención de ganar rating hayan tomado el tema y al joven para someterlo al escarnio público.

“Queremos evitar que haya burla o amarillismo porque lo menos que queremos es perjudicar al muchacho. En ningún momento nuestra intención es perjudicarlo, nuestro deseo es que pueda encontrar ayuda”, puntualizó su esposa, ‘Chichila’.

“Me siento muy respaldado por ustedes y por mi familia. Estoy cansado y perturbado, pero seguiremos. Pronto más noticias”, concluyó el actor.

LEER MÁS: Lori Vallow: ¿Qué pasó con la mujer de Idaho acusada de asesinar a sus dos hijos?