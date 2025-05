Shakira accidentalmente anunció el embarazo de Rihanna en el Met Gala

Shakira estaba tan emocionada de ver a Rihanna embrazada en el evento del Met Gala, que lo anunció antes de que llegue la interprete de “Umbrella”.

Resulta que Rihanna ya había publicado fotos de la barriguita antes del inicio de la Met Gala, así que Shakira dio por confirmado el embarazo de Rihanna.

Mienras ella caminaba la alfombra azul, Shakira le dio una entrevista a NBC News, en ese momento la cantante de “Hips Don’t Lie” dijo estar “emocionadísima” por pasar tiempo con la fashionista en el evento. “¡Quiero ver a Rihanna!”, compartió emocionada. “Tengo muchísimas ganas de verla. Y acabo de enterarme de la noticia también”.

Cuando la reportera no supo a qué se refería Shakira, dijo: “¡Está embarazada!”. Al darse cuenta de que había hablado antes de que Rihanna haga el gran anunció en la Gala, la colombiana se tapo la boca horrorizada de la “metida de pata”. “¿Se supone que no debo decir eso?”, añadió, antes de reírse disimuladamente y se fue de la entrevista.

Antes de que se confirmara el embarazo, Rihanna había insinuado que se avecinaba un anuncio importante. Aunque sus fans esperaban que fuera para su tan esperado nuevo álbum, la gran noticia fue diferente. Rihanna está embrazada de su tercer bebé.

The reporters so wrong for this. They had Shakira thinking she wasn’t supposed to say Rihanna is pregnant 😆 pic.twitter.com/gRftcrbJqB

— ۟ (@headnavy) May 6, 2025