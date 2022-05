¿Cómo ver en vivo el servicio conmemorativo público de Naomi Judd?

El memorial público de la fallecida cantante de country Naomi Judd será televisado en vivo el domingo 15 de mayo a las 6:00 p.m. hora del Este/3:00 p. m. PT en CMT.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo del memorial de Naomi Judd en línea:

Previa del servicio conmemorativo público de Naomi Judd

The Judds Perform "Love Can Build A Bridge" | 2022 CMT Music Awards "We are deeply saddened to learn about the passing of the legendary Naomi Judd and honored to have shared many unforgettable moments and performances together over the years. Our hearts go out to her husband Larry, daughters Wynonna and Ashley, and her legions of fans around the world during this difficult time.” -CMT Spokesperson —… 2022-04-12T03:19:45Z

El sábado 30 de abril, la legendaria cantante de country Naomi Judd se suicidó después de una larga batalla contra problemas de salud mental, sobre los cuales la difunta cantante fue bastante sincera a lo largo de los años.

Sus hijas, la cantante Wynonna Judd y la actriz Ashley Judd, anunciaron la noticia en las redes sociales y escribieron en un comunicado: “Hoy, las hermanas experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por la enfermedad de la enfermedad mental. Estamos destrozados. Estamos navegando en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”.

Al día siguiente, el dúo de country conocido como The Judds fue incluido en el Salón de la Fama de la Música Country. Ashley y Wynonna asistieron al evento y dieron emotivos discursos en honor a su madre.

“Lamento que no haya podido aguantar hasta hoy”, dijo Ashley. Wynonna agregó: “[Mi] corazón está roto y me siento muy bendecida. Es una dinámica muy extraña, estar tan roto y tan bendecido”.

Naomi habló previamente con “Today” sobre sus luchas y le dijo al programa matutino en 2017: “No me levanté del sofá durante dos años. Estaba tan deprimida que no podía moverme… Mi esposo (Larry Strickland) y mis amigas y Ashley venían y yo subía las escaleras y cerraba la puerta de mi habitación… Estaba peligrosamente deprimida”.

Agregó: “No producimos suficientes neuroquímicos buenos en el cerebro. es una enfermedad No tiene nada que ver con nuestro personaje… Estaba peligrosamente deprimido”.

Ahora, el domingo 15 de mayo, CMT transmitirá el memorial público de Naomi Judd sin interrupción comercial. El especial incluirá “tributos de Wynonna y Ashley Judd con actuaciones que se anunciarán próximamente y apariciones especiales de algunos de los nombres más importantes del entretenimiento”, según el comunicado de prensa de CMT.

CMT transmitió previamente la última actuación de los Judd juntos, cuando aparecieron en el escenario en los CMT Music Awards 2022 y cantaron “Love Can Build a Bridge”, que fue su primera actuación televisada a nivel nacional juntos en más de 20 años.

“Somos sinceramente privilegiados de trabajar junto a Wynonna, Ashley y [el esposo de Naomi] Larry para presentar esta celebración en vivo de la vida de su madre y esposa Naomi. Mientras todos seguimos lamentándonos profundamente por la pérdida de una artista tan legendaria, nos sentimos honrados de conmemorar su legado junto a la comunidad del país, sus amigos, familiares y legiones de fanáticos de todo el mundo en el lugar perfecto: la Iglesia Madre de la Música Country. Este especial celebrará su voz atemporal, su espíritu inolvidable y el inmenso impacto que dejó en nuestro género a través de la mejor forma de curación que tenemos: la música”, dijeron los productores de CMT en un comunicado.

“Naomi Judd: A River of Time Celebration”, para “honrar la extraordinaria vida y el legado del ícono de la música country Naomi Judd”, se transmite el domingo 15 de mayo a las 6:00 p.m. hora del Este/3:00 p.m. PT en CMT.

