Semana Santa 2022: ¿Qué se celebra el Jueves Santo?

Es el Jueves Santo, el primer día del Triduo Pascual, es el día que Jesús presagiando su destino, compartió fraternalmente con sus discípulos y hermanos, para guiarles en el amor y el servicio a Dios y a la humanidad.

En este día el Maestro, realizó una serie de rituales con las que enseñó a sus seguidores el valor del amor, el perdón, la bondad, la fe y la esperanza.

El hijo de Dios, en el atardecer de este día, congregó a sus doce apóstoles alrededor de una gran mesa, en donde por última vez compartió la cena de pascua.

Mateo 26:17-19

17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: —¿Dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua?

18 Jesús les respondió: —Vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen, y denle este mensaje: “El Maestro dice: yo sé que pronto moriré; por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa, con mis discípulos.”

19 Los discípulos fueron y prepararon todo, tal y como Jesús les mandó.

Lucas 22:14-16

14 Cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa.

15 Jesús les dijo: “He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera.

16 Porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena, hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios”.





La traición de Judas Iscariote

Durante la cena, Jesús dijo: “De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar.” Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: “¿Soy yo, Señor?

Entonces, Jesucristo respondiendo, dijo: “El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a entregar. A la verdad el hijo del hombre va, según está escrito de él, más ¡ay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.”

Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: “¿Soy yo, Maestro?” A lo que Jesús le contestó: “Tú lo has dicho.”

Acabada la cena, Jesús tomó una toalla y un recipiente con agua y en un acto de humildad y fraternidad, comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Sin embargo, el apóstol Pedro rechazó que Jesús lavara sus pies, a lo que él le dijo que, si no permitía que lo hiciera, no tendría parte en sus bendiciones. Entonces Pedro aceptó que Jesús lo hiciera.

“Cuando llegó a Pedro, este le dijo: —¿Y tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? —Ahora no entiendes lo que estoy haciendo —le respondió Jesús—, pero lo entenderás más tarde. —¡No! —protestó Pedro—. ¡Jamás me lavarás los pies!”

Jesús, le dice a Pedro, “—Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo”.

“—¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica”.

El arresto de Jesús en el monte de los olivos

Jesús salió a un lugar que se llama Getsemaní (monte de los olivos), a orar como lo hacía de costumbre. Allí junto a tres de sus apóstoles se encontraba hablando, cuando vino Judas acompañado de guardias romanos, y con ellos una muchedumbre de personas armados de palos y espadas. Su discípulo que lo había vendido por treinta monedas de oro, lo delato diciendo a la guardia: “Al que yo besare, ése es; prendedle.” Y en seguida se acercó a Jesús y le dio un beso para identificarlo ante sus captores.

Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los doce, el que se llamaba Judas. Éste se acercó a Jesús para besarlo, 48 pero Jesús le preguntó:

—Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del hombre?

49 Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron:

—Señor, ¿atacamos con la espada?

50 Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha.

51 —¡Déjenlos! —ordenó Jesús.

Entonces le tocó la oreja al hombre, y lo sanó.

52 Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos, que habían venido a prenderlo:

—¿Acaso soy un bandido,* para que vengan contra mí con espadas y palos?

53 Todos los días estaba con ustedes en el templo, y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas.

Finalmente, esa misma noche Jesús es llevado ante los supremos sacerdotes quienes le preguntan si el es el verdadero Rey de Reyes, el Mesías, sometiéndolo a la burla irónica mientras Pedro observaba. Al ser descubierto e interrogado como amigo de Jesús, este negó conocerle.

Mr. 14.66-72; Lc. 22.55-62; Jn. 18.15-18,25-27

69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. 71 saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el nazareno. 72 pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 73 un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. 74 entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre. Y en seguida cantó el gallo. 75 entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo, lloró amargamente.

