Semana Santa 2021: Supersticiones de Viernes Santo

El Viernes Santo que este 2021, estará marcado en el calendario el 2 de abril, es uno de los días más importantes para los fieles cristianos por conmemorarse la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. En esta fecha se rememora su sufrimiento, y por tanto la Iglesia Católica indica algunas pautas que impiden realizar ciertos actos durante esta festividad.

Es así, como el Código de Derecho Canónico reconoce el Viernes Santo como un día penitencial, en el que los devotos cristianos deben realizar algunas practicas propias de la iglesia, para que en esta jornada de aflicción se pueda establecer una comunión con Dios y su sufrido hijo.

Canon 1251: Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal, ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.

Ahora bien, si la Semana Santa es un periodo de reflexión y de oración, también es una época que va acompañada de una serie de prácticas y supersticiones que han permanecido en el tiempo como un trascender cultural desde el tiempo de nuestros abuelos, y aunque algunas de ellas no tengan un fundamento racional, se les atribuye un carácter mágico o sobrenatural que puede traer eventos de buena suerte o de desgracia.

Prácticas y supersticiones para Viernes Santo

Supersticiones:

• 1. Si te bañas o entras al agua te conviertes en pez: Se tenía el concepto de respetar los días sagrados y por eso se educaba a los hijos a no ir a piscinas o ríos, pues su cuerpo se cubría de escamas. Sí se puede pensar en disfrutar del agua, pero también hay que pensar en Dios.

• 2. Cortarse el pelo en Viernes Santo lo vuelve sano: No es cierto, la gente se crea dogmas no aprobados por la Iglesia y cuando se difunde de boca en boca tiene una credibilidad que no es autorizada por la Iglesia.

• 3. Los bebés que nacen en Viernes Santo atraen al anticristo: La vida es un regalo de Dios y no podemos atribuirle al diablo un regalo tan especial como es el nacer durante los días Santos.

• 4. Si un niño les levanta la mano a sus padres para dar un golpe, se le cae el brazo: Se educaba con un poco de temor, pero debemos seguir el cuarto mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre.

• 5. Si un hijo les saca la lengua a sus padres, ésta se transforma en víbora: Era educar mediante el temor, pero debemos educar mediante el amor.

• 6. Está prohibido escuchar música o bailar: Esto se dice para poder estar a solas con uno mismo y hacerle un espacio al silencio para escuchar a Dios a través de la conciencia.

• 7. Está prohibido enojarse porque la ira llama al diablo: Cualquier día es malo enojarse con alguien, independiente del día y todos debemos aprender a hacer el bien.

• 8. No vestirse de rojo porque es identificarse con el diablo: El rojo nos hace alusión a la sangre de Cristo que derrama en la cruz y tenemos que valorar ese sacrificio que hizo por nosotros.

• 9. No cortar nada porque se estaría cortando el cuerpo de Cristo: Eso no tiene nada que ver. Lo que se pretendía y pretende es que reflexionemos.

• 10. No acercarse a fumadores, porque el humo “viene de los avernos (infierno)” sólo acercarse al humo de los sahumerios: Fumar es malo para la salud.

• 11. No trabajar: Es con el fin de reflexionar y encontrar a Dios porque pocas veces nos damos el tiempo de hacerlo.

• 12. No salir a la calle: El trasfondo de todos estos mitos es darnos un espacio para reflexionar sobre las cosas de Dios.

• 13. Todo acto sexual practicado en Semana Santa y mas el viernes santo es una expresión mundana, y que quienes lo practiquen, como castigo, se quedarán pegados hasta el inicio de la siguiente cuaresma.

• 14. No barrer ni clavar clavos en Viernes Santo: La curiosa prohibición busca dos cosas: no utilizar clavos que fueron parte del sufrimiento de Cristo en la cruz y evitar atraer al diablo. Tampoco era recomendado pasar la escoba porque se consideraba una forma de “barrer la cara de Cristo”.

• No salir después de las tres de la tarde: Había que abstenerse de salir después de las tres de la tarde, ya que fue la hora en que murió Cristo y su enojo causaría la precipitación del cielo en forma de lluvia.

Prácticas:

1. En la semana mayor, las vigilias (no comer carne) se realizan el Viernes Santo, en nombre de Jesucristo, y el Sábado Santo.

2. El Viernes Santo, los padres y abuelos daban azotes a sus hijos y nietos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como una forma de ayudar a Jesús en la cruz.

3. Las familias tenían la costumbre de ayunar durante las 24 horas del Viernes Santo; solo los niños podían comer un poco de pan y agua.

4. Para contrarrestar esto, los planes de los fieles creyentes, católicos o cristianos, durante la Semana Santa, son acudir a las misas, procesiones y demás congregaciones litúrgicas en diferentes iglesias.

5. El viacrucis, una de las tradiciones más populares del Viernes Santo, en ella son dramatizados, con actores, cada uno de los momentos más importantes del recorrido de Jesús hasta la cima del monte del Calvario



6. Este día, en las iglesias, las imágenes —principalmente el crucifijo— se cubren con tela morada, en señal de la ausencia de Jesús. La finalidad es dar a la liturgia la sobriedad característica del recogimiento al que llama la muerte de Jesús, y reflexionar sobre el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.

7. La imagen de la Virgen María se viste de negro como muestra de su luto y profundo dolor por la muerte de Jesús. Algunos miembros de la parroquia también asumen este color de vestimenta para simbolizar el duelo.

8. En este día, también se medita sobre las siete palabras, las siete últimas palabras que Jesús pronunció en la cruz. Los fieles reflexionan sobre el significado que pudieron tener e interpretan la forma en que estas se adaptan a las diferentes situaciones de la vida por las que pasa todo el mundo.

9. Es tradición participar en la liturgia de adoración a la cruz, con que se cierra la celebración litúrgica de la Muerte del Señor. La finalidad es acompañar a Jesús en el sufrimiento.

