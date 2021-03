Mira a Selena Quintanilla en los Premios Grammy 1994: [Video]

Selena Quintanilla Pérez hizo historia en los premios Grammy de 1994, cuando se llevó a casa el trofeo al Mejor álbum mexicano-estadounidense. Fue la primera cantante tejana en ganar en esa categoría.

Selena volverá a ser el centro de atención en los premios Grammy de este año, que se transmitirán esta noche (14 de marzo) a partir de las 8 p.m. en CBS. La academia la honrará póstumamente, con un Lifetime Achievement Award.

Selena compró su vestido Grammy en un centro comercial en Houston y el vestido está en exhibición en el Museo de Selena

The Recording Academy® has announced the honorees for its 2021 Special Merit Awards. Honoring Selena the Lifetime Achievement Award alongside with Grandmaster Flash & The Furious Five, Lionel Hampton, Marilyn Horne, Salt-N-Pepa, and Talking Heads! @RecordingAcad pic.twitter.com/NCvpcUSU27 — Selena (@SelenaLaLeyenda) December 22, 2020

Selena llamó la atención en los premios Grammy de 1994 con su ahora icónico vestido halter de lentejuelas blancas y su cabello recogido. Según The Caller-Times, Selena compró el vestido ella misma en el centro comercial Galleria en Houston.

La cantante lo encontró en una tienda llamada Lillie Rubin. Como informó Vice, la compañía de ropa se lanzó en Miami y el vestido de Selena era un original de Lillie Rubin. (Lillie Rubin fue adquirida por Cache Incorporated en 1998, según Funding Universe).

Mira el discurso de aceptación de Selena a continuación:

Su hermana, Suzette Quintanilla Arriaga, le dijo a The Caller-Times que Selena recibió muchos cumplidos por su look esa noche.

“Se veía tan increíble. Se veía sexy”, dijo Quintanilla Arriaga. “Alguien incluso le dijo: ‘Te veías como una superestrella allí’. Fue un día increíble”. El vestido se exhibe en el Museo de Selena en Corpus Christi.

Según un clip del discurso de aceptación de Selena, compartido en YouTube por la Academia de Grabación, Selena estaba tranquila y serena después de ganar el Grammy.

La cantante agradeció a la empresa gestora “por hacer posible esta noche y tener fe en nosotros, depositar fe en nosotros hace cuatro años”. Agradeció a su banda, Los Dinos, y a su padre. Selena destacó a sus dos hermanos en su discurso.

Precisó que su hermano produjo su música y agradeció a su hermana “por todo el apoyo”.

Selena terminó su discurso dirigiéndose a la comunidad latina. “Me gustaría agradecer a toda mi familia latina. Gracias por tener fe en mi. Los Amo. Gracias”. El esposo de Selena, Chris Perez, tocaba la guitarra en su banda, pero ella no lo mencionó por su nombre en el discurso.

Remembering Selena 25 Years LaterOn the 25th anniversary of her death, the Recording Academy looks back on the Tejana queen’s longstanding legacy. About the Recording Academy / GRAMMYs: Recording Academy is the world's leading society of musical professionals, and is dedicated to celebrating, honoring, and sustaining music's past, present and future. Connect with the Recording Academy / GRAMMYs: WEBSITE:… 2020-04-01T00:58:57Z

Según la revista Hola, Selena reveló después que había estado nerviosa por tropezar mientras caminaba hacia el escenario. “Llevaba este vestido de cuentas de cristal y recuerdo que pensé ‘Dios, Selena, si te caes, te sentirás muy avergonzada’. Estaba tratando de ser genial caminando allí. Fue grandioso. Pensándolo bien, fue una experiencia que nunca olvidaré”.

La victoria de Selena en el Grammy se produjo solo un año antes de su prematura muerte. Selena recibió un disparo en la espalda por parte de la presidenta de su club de fans, el 31 de marzo de 1995. Tenía solo 23 años.

'SELENA 20 AÑOS DESPUÉS' || ESPECIAL DEL GORDO Y LA FLACA.By Selfanaticos Online. 2015-03-29T05:43:49Z

Selena grabó el galardonado álbum “Live” durante un concierto en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas

Selena ganó un premio Grammy por su único álbum de presentaciones en vivo. Grabó en vivo el 7 de febrero de 1993, durante un concierto en el Memorial Coliseum en su ciudad natal de Corpus Christi, Texas.

El álbum Live fue lanzado un par de meses después. Pasó siete semanas en la lista Top 200 de Billboard y alcanzó el puesto 79 el 13 de mayo de 1995.

Selena – Como La Flor (Live From Astrodome)REMASTERED IN HD! Watch a live performance of "Como La Flor" performed by Selena Music video by Selena performing Como La Flor. (C) 2001 Q Production Inc. Exclusive License To Universal Music Latino vevo.ly/y0Fos3 #Selena #ComoLaFlor #Remastered #LatinPop #OfficialMusicVideo 2017-06-23T04:00:01Z

Live rápidamente se convirtió en oro, vendiendo más de medio millón de copias a las pocas semanas de su lanzamiento. Según la Recording Industry Association of America, Live ha aumentado enormemente su popularidad en los últimos años. A partir de 2017, el álbum se había convertido en platino y vendió más de ocho millones de copias.

Selena habría estado “en la luna” por el premio Lifetime Achievement Award, dice su hermana

Han pasado casi 26 años desde que Selena fue asesinada, pero su legado ha continuado a medida que nuevos fanáticos descubren su música por primera vez. Como informó People, Selena ocupó el puesto número 3 en la lista de artistas latinos más grandes de todos los tiempos de Billboard en 2020. Según el New York Times, la música de Selena atrae a más de cinco millones de oyentes por mes en Spotify.

Today marks 26 years since Selena performed at the iconic Houston Astrodome. Celebrating her record breaking concert we kick off with Selena singing one of her classic Tejano hits, “Ya Ves”. What’s your favorite performance? pic.twitter.com/3DW9qTnsTf — Selena (@SelenaLaLeyenda) February 27, 2021

Su padre, Abraham Quintanilla, describió la perdurable popularidad de su hija como “increíble” para que la familia la presenciara. “La vida de Selena se truncó, pero sus fans la han llevado a lo largo de los años y su legado se transmite de generación en generación. Eso en sí mismo es increíble”.

Quintanilla le dijo a People que su hija habría estado muy honrada al recibir el premio Lifetime Achievement Award. “Selena habría estado muy emocionada por este honor, al igual que cuando ganó su Grammy en 1994”. Quintanilla agregó: “Este premio representa todo el trabajo arduo y, lo que es más importante, representa nuestra cultura latina”.

Suzette Quintanilla le dijo a Entertainment Tonight que su hermana habría estado “en la luna” por el premio.

Selena – Amor Prohibido (Official Music Video)REMASTERED IN HD! Selena "Amor Prohibido" Official Music Video. Music found on the Amor Probihido album. See the official lyric video for "Amor Prohibido" Duet with Samo bit.ly/yQZblt (P)C) 2010 Capitol Latin, LLC. All rights reserved. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by Capitol Latin, LLC , 404 Washington Ave. #700 Miami… 2009-02-26T01:33:47Z

“Creo que ella estaría muy emocionada por eso. Creo que probablemente tendría sus usuarios en las redes sociales y probablemente estaría publicando toneladas de fotos con él, estoy segura”, dijo Suzette. “Creo que este premio, espero que la generación más joven, las latinas más jóvenes, los jóvenes en general, puedan regresar y puedan mirar esto y pensar: ‘Wow, ella todavía lo está haciendo y ni siquiera está aquí. Ella se ha ido durante 25 años’. Y eso es poderoso”.

