¿Selena Gómez lanzará un disco en español este 2021?: Ya hay pistas

Selena Gomez pudiera lanzar un nuevo álbum completamente en español, según algunos rumores que han surgido de la especulación sobre lo que para muchos se siente como una pista clara de que así será.

Como señaló Billboard, los fanáticos de la cantante han visto múltiples vallas publicitarias de Gómez apareciendo en todo México en las últimas semanas. Estas vallas publicitarias han insinuado dos canciones en particular: “De Una Vez” y “Baila Conmigo”.

La joven intérprete planteó por primera vez la idea de hacer un álbum en español hace diez años. “Me muero de ganas de que todos escuchen el disco en español;) suena tan bien”, tuiteó la artista en 2011.

Ahora, los fanáticos están volviendo a recordar ese tweet y especulando que podría ser el momento de lanzar la música en español.

Lo que Gomez ha dicho sobre un álbum en español

Además de ese tweet de 2011, Gomez no ha dicho mucho sobre su proyecto musical en español a lo largo de los años.

Pero en una entrevista con Billboard en diciembre, Gómez confirmó que tenía un “pequeño recipiente de cosas buenas” en 2021, y la publicación especula que esto podría incluir un proyecto en español.

“Es bueno saber que Rare se convirtió en lo que se convirtió para mí”, dijo Gómez a Billboard. “Y obviamente me gustaría decir que fue el mejor álbum que he lanzado hasta ahora. Pero eso no significa que no voy a retarme a mí misma para el próximo (disco)”.

En otro reportaje, Billboard también confirmó que Gomez tiene un proyecto visual secreto programado para salir en 2021. No se proporcionó más información sobre ese proyecto.

Selena Gomez recibió un premio a las artes de la herencia hispana en 2020

En octubre pasado, Selena Gómez fue honrada con un Premio de Artes de la Herencia Hispana de la Fundación de la Herencia Hispana. Selena Recibió el honor virtualmente durante una transmisión de PBS.

Según Good Morning America, Gómez dijo: “Quiero seguir sabiendo que solo por lo que soy y solo por el arduo trabajo que hago, espero inspirar a tantas personas, a seguir creyendo en sus sueños, creer que son capaces, que pueden, pase lo que pase”.

Selena Gómez agregó: “Estoy realmente agradecida de haber tenido tantas oportunidades hermosas, y ser una voz en la comunidad significa mucho. Es una gran responsabilidad, y eso me encanta. Y prometo más en el futuro para todo tipo de cosas. ¡Así que gracias!”.

La intérprete también lanzó su línea de maquillaje Rare Beauty durante el verano. Uno de los valores fundamentales de la marca es defender la inclusión y la diversidad, y muchos de los productos ofrecen más de 40 tonos para una amplia gama de colores de piel.

“Rare Beauty está rompiendo estándares de perfección poco realistas”, dice la página de la marca. “Este es un maquillaje hecho para sentirse bien, sin ocultar lo que te hace único, porque Rare Beauty no se trata de ser otra persona, sino de ser quien eres”.

El 1% por ciento de las ventas anuales de Rare Beauty se destina al Rare Impact Fund, un fondo filantrópico con el objetivo de recaudar $100 millones durante los próximos 10 años, todo lo cual se destinará a ampliar el acceso a los servicios de salud mental.

