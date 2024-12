Selena Gómez se compromete con Benny Blanco: Mira su anillo

Selena Gómez está comprometida y muestra su anillo de compromiso en su página de Instagram.

“El para siempre comienza ahora…” escribió junto a un collage de fotos. La primera foto muestra la mano de Gomez con el anillo a la vista.

La segunda foto del collage muestra a la cantante sentada sobre una manta con una canasta de picnic. La tercera foto muestra a Gómez sonriendo y riendo con la mano sobre la boca y el anillo de compromiso a la vista. La siguiente foto muestra al prometido de Gómez besándola.

“Oye, espera… esa es mi esposa”, escribió Benny Blanco en su hilo de comentarios.

“Nunca me han amado de esta manera. Él solo ha sido una luz. Una luz completa en mi vida”, le dijo Selena Gómez a Vanity Fair sobre Benny Blanco en 2024.

Muchas estrellas de Hollywood le desearon lo mejor a Selena Gómez en su hilo de comentarios

Muchas celebridades famosas de Hollywood le desearon lo mejor a Gómez en su hilo de comentarios. “¡CARIÑO! ¡Felicidades, dulce mamá! ❤️💫”, escribió la estrella de “Friends”, Jennifer Aniston.

La superestrella del pop Taylor Swift escribió: “Sí, seré la niña de las flores”, un comentario que obtuvo más de 1,1 millones de me gusta.

Cardi B respondió: “Esperaaaaaaaaa 😱😱😱😱😱❤️❤️❤️”. La actriz Lily Collins escribió: “¡Ahhhhhhhh sí, sí, sí! La mejor noticia de todas. No podría estar más feliz por ustedes dos ❤️❤️❤️❤️”.

“SELENAAAAAAA”, escribió la actriz Gwyneth Paltrow.

Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su compromiso con comida de Taco Bell

Según People, Selena Gómez y Benny Blanco se comprometieron durante un picnic con comida de “Taco Bell”.

Benny Blanco le dijo anteriormente a People que aprendió a cocinar comida al estilo “Taco Bell” para complacer a Gómez.

“[Aprendí a] recrear la carne de Taco Bell”, le dijo a People. “He practicado mucho y creo que ahora es bastante indistinguible si los pones uno al lado del otro. Hay tantas cosas que tienes que hacer. Parte de la carne está como mezclada. Es repugnante, pero es delicioso. Lo hago todo desde cero”.

Es productor de discos y autor de libros de cocina, informó People, y agregó que la pareja ha estado saliendo desde 2023.

“Es mi mejor amigo. Me encanta contarle todo”, le dijo Gómez a Vanity Fair sobre Blanco. Después de que le dijera a Howard Stern que esperaba casarse con Gómez, ella le dijo a Vanity Fair: “Él no puede mentir. Después de la entrevista, me moría de risa. Como, ‘¿Algo más que quisieras decir?’”.

“Antes de conocer a mi novio, estuve soltera durante cinco años, con la excepción de algunas citas”, le dijo a Vanity Fair. “Y pensé: ‘Bueno, si esta es la onda, ¿qué es lo más importante para mí? La familia’”.

