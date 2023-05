El Secreto de Jennifer López para lucir joven está al alcance todos: ¡Aceite de olivas!

Una de las preguntas que miles de seguidores de Jennifer López en todo el mundo se hacen es cuál es el secreto que tiene la Diva de El Bronx para ser dueña de una piel de lujo y lucir mucho más joven de los 52 años que tiene actualmente.

Y aunque en repetidas ocasiones la mujer de Ben Affleck ha revelado que se trata de un balance entre comer sanamente, hacer ejercicio, no trasnochar, no fumar, no beber alcohol y tener una actitud positiva, hay un secretito que la actriz y cantante asegura ha sido clave en que ella y su familia, se vean muy jóvenes y se mantengan saludables.

Todo se trata del aceite de oliva. Así lo confesó la estrella de películas como “Selena” y “The Mother”, quien en una entrevista con la revista Vogue en diciembre del 2020, soltó su gran secreto.

“¿Quieren saber cómo tengo esta piel, cómo me veo de esta manera?”, comentó J.Lo en aquel momento, según reportó Vogue, donde habló de su línea de belelza JLo Beauty Olive Complex. “Así es como… Mi mamá solía decir que el aceite de oliva era la panacea para todo”.

La estrella de Hollywood aseguró que sus productos, a base de “escualano nutritivo y calmante, aceite de oliva fermentado, aceite de oliva virgen extra y extracto de hoja de olivo”, son muy efectivos.

Sin embargo, la intérprete de “Let’s Get Loud” aseguró que no se peude dejar todo a la magia del aceite de oliva, sino que para lucir una biel sana y joven, hay hay que dormir bien, usar protector solar, suero, suplementos y comer sano.

“No existe una varita mágica para parecerse a J.Lo; es un estilo de vida. Pero hay dos nuevas cremas mágicas, y una máscara muy convincente, que sin duda pueden ayudar en la búsqueda”, aseguró Vogue.

La Diva de El Bronx también mencionó que antes que ponerse Bótox u recurrir a otro tipo de procedimientos, hay que hacer cambios.

“En lugar de soluciones rápidas hay que basarse en comer bien, hacer ejercicio, beber mucha agua y, por supuesto, tomar suplementos. Todos lucharon más contra mí con los suplementos”, dijo en ese momento JLo, quien toma una cápsulas llamada “Inner Love” una vez al día, con antioxidantes, manganeso y cobre, que potencian el colágeno. “Pero el cuidado de la piel no funciona sin potenciar lo que sucede adentro”

Dinos si sabías que el aceite de oliva tiene propiedades anti-vejez, y cuéntanos si usas algún secretito de belleza que puedas compartir al mundo.