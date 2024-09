Sean ‘Diddy’ Combs: Así fue su relación con Jennifer López

La madre de Jennifer López rechazó la idea de que su hija volviera a salir con Sean “Diddy” Combs en un video de 2015 que se volvió viral a raíz de la acusación formal de Combs el 17 de septiembre por delitos de extorsión y tráfico sexual.

Según Page Six, que compartió el video, Guadalupe “Lupe” Rodríguez “descartó públicamente la idea de que su hija” volviera a salir con Combs y dejó en claro que no le gustaba el magnate de la música durante la aparición televisiva de 2015. Según el New York Post, Rodríguez no quería tener nada que ver con la idea de una “posible reconciliación de Diddy” con Jennifer López.

“La madre de Jennifer López tenía a Diddy fichado desde el principio”, escribió Page Six en X, compartiendo el video.

El intercambio ocurrió cuando Jennifer López apareció en “The Wendy Williams Show”, con Rodríguez entre el público, informó Page Six.

“Te estaba diciendo que siempre podría verte volviendo con Puffy de alguna manera”, le dijo Williams a Jennifer López durante el programa, refiriéndose al apodo anterior de Combs. “Recuerdo que dijiste eso”, respondió Jennifer López. “¡O, en mi mente, estar juntos de forma permanente!”, dijo Williams.

En ese momento, la cámara enfocó a Rodríguez, quien hizo un gesto negativo y tenía una mueca en su rostro, según muestra el video. Según Page Six, Rodríguez pareció decir: “Está hecho”.

Jennifer López fue arrestada, pero no acusada después de que se produjera un tiroteo mientras salía con Sean Combs, según informes

En 1999, mientras López salía con Combs, ella, Combs y el rapero Jamal “Shyne” Barrow fueron arrestados “luego de un tiroteo dentro de un club de Times Square que hirió a tres transeúntes”, informó The New York Post.

Aunque Jennifer López nunca fue acusada por el tiroteo, su madre no estaba muy contenta con ello, según el Post, que citó a un ex detective de policía diciendo: “Su madre le gritaba a J.Lo en español y estaba muy enojada con Jennifer. La escuché decir: ‘Te dije que no te involucraras con (él)’”.

Combs no fue condenado en el caso, y Barrow fue condenado por posesión de armas y agresión, informó The Post. Sin embargo, según el Post, la mujer que recibió el disparo acusó a Combs de dispararle, aunque él lo niega.

Acusan a Sean ‘Diddy’ Combs de tráfico sexual y amenazas a mujeres

La acusación formal de 2024 acusa a Combs de crimen organizado, acusándolo de haber “abusado, amenazado y coaccionado a mujeres y otras personas a su alrededor para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

Fue acusado de crear “una empresa criminal cuyos miembros y asociados participaron, e intentaron participar, entre otros delitos, en tráfico sexual, trabajo forzado, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia”. Combs también fue acusado de tráfico sexual mediante fraude, fuerza o coacción y transporte para ejercer la prostitución, dice la acusación.

La acusación formal acusa a Combs de realizar “freak-offs” en los que las mujeres fueron abusadas y coaccionadas para participar en actividades sexuales. Sus abogados negaron las acusaciones en una declaración a The New York Times.

“Sean ‘Diddy’ Combs es un ícono de la música, un empresario autodidacta, un hombre de familia cariñoso y un filántropo probado que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para enaltecer a la comunidad negra”, decía el comunicado. “Es una persona imperfecta, pero no es un criminal”, decía el comunicado, según The Times.

