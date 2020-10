Murió Sean Connery: ¿Cómo murió el actor de James Bond?

El mundo del entretenimiento se vistió de luto en horas de la mañana de este sábado 31 de octubre, luego de conocerse la noticia del fallecimiento del legendario actor de James Bond, Sean Connery.

El actor de 90 años interpretó al espía británico James Bond en siete películas, desde 1962 hasta 1983.

Connery habría fallecido mientras se encontraba durmiendo en las Bahamas. Si bien es cierto que las causas de su muerte aún no han sido reveladas, se cree que el actor no se encontraba bien de salud desde hace un tiempo, según informó Independent.

La estrella escocesa, quien fue considerado como uno de los mejores actores que interpretó al icónico espía de James Bond, fue honrado por la reina Isabel II en el año 2000 por su destacada trayectoria artística, detalló Variety.

Su primera aparición como el Agente 007 fue en “Dr No” en 1962. Entre sus otras películas de Bond destacan “From Russia with Love” (1963), “Goldfinger” (1964), “Thunderball” (1965), y “You Only Live Twice” (1967).

El actor regresó a su icónico rol de James Bond en otras dos entregas cinematográficas del filme, las cuales fueron “Diamonds Are Forever” (1971) y “Never Say Never Again” (1983).

Sean Connery: Su impacto en el cine

Bond fue el papel más representativo de Sean Connery en la industria cinematográfica después de una década trabajando en personajes de teatro y televisión en la década de 1950.

Después de poner fin a su participación en proyectos cinematográficos de James Bond, Sean Connery formó parte de filmes como “The Man Who Would Be King” (1975), “Time Bandits” (1981) e “Indiana Jones and the Last Crusade” (1989).

Sean Connery fue galardonado con un premio Óscar en la categoría de “Mejor Actor de Reparto” por su magistral actuación como un policía de origen irlandés en “The Untouchables” (1987). Esa fue la única nominación a los Premios de La Academia que recibió el actor a lo largo de su carrera artística.

Connery también fue honrado con dos premios BAFTA y tres premios Globos de Oro por sus destacables interpretaciones actorales.

Variety detalla que Sean Connery logró su primer rol como James Bond en la pantalla grande sin necesidad de someterse a un casting. Sin embargo, en ese momento su papel fue muy mediático ya que se trataba de una estrella que era completamente desconocida fuera de Gran Bretaña. Pero logró consagrarse como una estrella internacional con su destacable interpretación.

Connery pasó de ganar 30 mil dólares en su primer proyecto cinematográfico de James Bond a lograr que la cifra ascendiera hasta a 750 mil dólares en los filmes posteriores a su gran debut como el Agente 007, de acuerdo con Variety.

Sean Connery: Su vida personal

El destacado actor publicó su autobiografía “Being Scott”, co-escrita por Murray Grigor, en el año 2008. Además, fue condecorado por la Reina Isabel II y logró ser ganador de un Premio de la Academia. También fue honrado por su trayectoria en los Kennedy Center Honors en 1999 y recibió un reconocimiento especial en la gala de los American Film Institute en el año 2006, informó Variety.

Sean Connery estuvo casado con la actriz Diane Cilento desde 1962 hasta el año 1973, cuando decidieron formalizar su divorcio. Cilento falleció en el año 2011.

Al actor escocés le sobreviven su segunda esposa, la pintora Micheline Roquebrune, con quien se casó en 1975. El hijo que concibió con Cilento, el actor Jason Connery, y un nieto fruto del matrimonio de Jason con la actriz Mia Sara.

