Sarita Sosa y su madre reaparecen con lágrimas en primer aniversario de la muerte de Jose José: ¿Dónde?

Este lunes 28 de septiembre se conmemora el primer aniversario de la muerte del cantante José José, ocurrida en un centro asistencial de la localidad de Homestead, en el estado de Florida, a la edad de 71 años.

Y en medio de las diferentes conmemoraciones que los fans del Príncipe de la Canción han organizado en redes sociales, al igual que los eventos y programas de televisión especiales que han estado promoviendo los hijos mayores del cantante: Jose Joel y Marysol, la viuda del cantante, Sara Salazar abrió su corazón sobre la manera como ha llevado su duelo todo este último año.

Doña Sara tuvo una particular entrevista hecha por su propia hija, Sarita Sosa, para las cámaras del programa de televisión Despierta América, que dio un adelanto de lo que se el público verá este lunes.

“”EXCLUSIVA ¡Nunca antes visto! @sari_oficial, hija de José José entrevista a su madre. Declaraciones muy conmovedoras y juntas recuerdan al Príncipe de la canción a un año de su muerte. Mañana en #DespiertaAmerica”, fue el comentario con el que el matutino de Univisión promocionó la esperada entrevista.

Despierta América acompañó el comentario con un video corto, en el que se aprecia a Sarita y a su madre, llorando y hablando de los recuerdos más importantes que guardan del intérprete de “El Triste”.

Cabe recordar que tras la muerte de José José, se hizo evidente y muy publicitada en medios la mala relación que sostienen los dos hijos mayores del cantante con su hermanita menor y la viuda del artista.

Los ataques de lado y lado no han cesado, hasta el punto que incluso Sarita fue tachada de ser la villana de la historia, al igual que su madre e incluso José Joel ha insinuado que en la muerte del cantante hubo cosas oscuras.



Así se lo dijo el hijo del cantante, entre otras veces, el año pasado al programa radial Hoy con Mariano, donde manifestó que el Príncipe de la canción huyó de Miami a México porque tenía el presentimiento de un supuesto envenenamiento.

“Él llega con una situación muy seria donde dice: ‘Me están envenenando, me están dando estas pastillas que me están quitando músculo, ya no quiero estar, ya no quiero ir…’. Se va a Nutrición, le hacen estudios y le detectan el cáncer de páncreas”, comentó José Joel.

El hijo del intérprete agregó que hubo anomalías en su tratamiento medico que le hicieron perder la voz.



“Mi papá me decía mucho que se le había cristalizado un líquido en el pulmón que lo afectó durante muchos años… la realidad es que cuando sale de Hazelden (la clínica de rehabilitación en Minnesota) lo hace con una carraspera que no le conocíamos”.



