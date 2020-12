Santiago Cabrera destapa las nuevas realidades de Hollywood tras “Godmothered” [ENTREVISTA]

Santiago Cabrera, conocido por su papel como el capitán Cristobal Ríos, en la serie “Picard” de la saga de “Star Trek”, se ha transformado en un periodista de Disney en la película “Godmothered”.

La carrera del actor chileno ha sido trabajo de hormiguita y sus logros notables, pero eso no significa que las cosas se hayan facilitado demasiado para los artistas latinos en Hollywood. Por el contrario, ahora “hay que balancear el orgullo por nuestra identidad, con la lucha contra los estereotipos, y seguir abriendo espacios”.

El toque del ratón

Cabrera, de 42 años, también ha formado parte de los elencos de series importantes como el éxito de HBO “Big Little Lies” y “Dexter”, además de películas como “Transformers: The Last Knight”, “Emma” y el éxito de Netflix “What Happened to Monday”.

En “Godmothered”, su primera película de Disney, encarna a un periodista de nombre Hugh. “Me tocó ir a un noticiero para entender cómo hacen las cosas. Es más estresante de lo que imaginaba”, admitió el artista en una entrevista con Ahora Mismo.

La película, protagonizada por Cabrera, Isla Fisher y Jillian Bell, cuenta la historia de una hada madrina joven e inexperimentada, que debe lidiar con una joven que no quiere saber nada de ella.

“No soy un artista que esté demasiado pendiente de las empresas, sino de los proyectos que me representan un desafío importante. Sin embargo, tengo que reconocer que sí es emocionante trabajar para Disney. Desde niño uno piensa en la empresa y la asocia con magia. Con el ratoncito Mickey. Ha sido una gran experiencia”, dijo.

Por otra parte, le hace sonreír la idea de que pronto podrá verla con su hijo. “Hasta ahora no había hecho proyectos que pudiera compartir con él hasta que esté mucho más grande”, admitió. Kilian Emiliano, producto de su matrimonio con la directora teatral Anna Marcea, tiene cuatro años.

Los inmigrantes saben ser actores

Cabrera nació en Caracas, Venezuela. Como hijo de diplomáticos chilenos tiene la nacionalidad del país de sus padres y una infancia llena de recuerdos de lugares como el Chile de la familia, pero también Canadá, Rumania e Inglaterra, países donde vivió la familia.

Aunque se considera chileno, Londres es la ciudad donde se siente más cómodo, pero su hogar es donde está su esposa y su hijo, por lo que actualmente queda en Los Ángeles, California.

Cuando decidió ser actor, se dio cuenta de que había pasado su vida perfeccionando las herramientas que usa hoy en día. “Una forma de adaptarse a nuevos ambientes, conocer gente nueva, hacer amigos cuando un llega a un sitio diferente y hasta aprender de la cultura es observar y luego pretender que uno pertenece al lugar para no desentonar y ser aceptado más rápidamente. Es lo que yo hice en cada una de nuestras mudanzas y lo que me preparó para esta vida”, contó.

La espera que no desespera

Santiago Cabrera se preparaba para el llamado del inicio de las grabaciones de la segunda temporada de “Picard” cuando comenzaron las medidas de confinamiento a consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Hasta el momento de la entrevista la llamada no había llegado, pero no tiene prisa. “He usado este tiempo para preparar algunos proyectos personales y compartir con la familia. A diferencia de muchos en las redes, no solo nos e ha aburrido, sino que “he estado más ocupado que nunca, porque un niño de 4 años nunca se queda quieto”.

“Godmothered” puede verse en Disney+ a partir de este viernes 4 de diciembre.

Godmothered | Official Trailer | Disney+This holiday season, be careful who you wish for. Watch the new trailer for Disney’s #Godmothered, a magical holiday comedy starring Isla Fisher and Jillian Bell, streaming on #DisneyPlus Dec. 4. Set at Christmas time, “Godmothered” is a comedy about Eleanor, a young, inexperienced fairy godmother-in-training (Jillian Bell) who upon hearing that her chosen profession… 2020-11-19T15:00:23Z