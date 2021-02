Día de San Valentín 2021: Frases para solteros

Como dice la canción de Bad Bunny: “está soltera está de moda…”, pero más allá de estas letras, la condición de la soltería es un estigma social, que para muchas personas se está convirtiendo en un nuevo modelo de vida que no desean cambiar. La soltería es una opción de vida que cada vez gana más adeptos entre hombres y mujeres.

Hoy en día no se necesita estar en pareja para ser feliz, y mucho menos para celebrar el Día de San Valentín. El 14 de febrero también se celebra el amor propio, a Dios, a la familia, al prójimo, y además honra el sentimiento de la amistad.

No hay que estar deprimido por estar soltero o ‘solo’ en esta fecha, siempre hay “alguien que nos quiere y a quien queremos, y por tanto este día es perfecto para darle a conocer a tus seres queridos y amistades de lo importantes que son para tu vida.

Te invitamos a compartir con ellos algunas frases motivadoras, divertidas, y de esperanza. Escoge las que quieras y compártelas en este día de San Valentín.

• “Es verdad que no hay edad para el amor y por eso no me preocupo aun por encontrarlo, mientras tanto disfrutaré de estar soltero”.

• “¡Feliz día de San Valentín para todos mis contactos! Saludos para los que están completamente enamorados, como también para los que por el momento no tienen ninguna relación.

o

• “Aprovecha tu soltería haciendo las cosas que no podrías hacer si tuvieras alguien a quien rendirle cuentas”.

• “Así me digan narcisista o vanidoso, diré que este día de San Valentín, lo celebraré solo.

• “Estoy enamorado profundamente de mí, es por eso por lo que saldré a celebrar a un bar, y a tomar un poco, celebraré que soy una persona exitosa y muy afortunada”.

• “Antes de amar a alguien, creo yo que debes amarte a ti mismo; por lo tanto, esta gran fecha, “San Valentín”, la pasaré solo para descubrirme a mí.

• “Estar soltero también es un estilo de vida que le gusta a muchas personas, así que respeten mi decisión y no se mortifiquen por verme así”.

• “Hay quienes piensan que celebrar el día de San Valentín está prohibido para los solteros pero lo que no tienen en cuenta es que el amor no sólo es un sentimiento de pareja, también el amor es lo que une a las familias y a los amigos.”

• “No me siento mal por encontrarme soltera durante el día de San Valentín, es más, me reuniré con mis amigas para celebrar nuestra amistad. Feliz día.”

• “San Valentín no solamente es una fecha para los enamorados ya que es el día del amor y quiero expresarles mi amor a mis hijos, a mis padres, a todos mis familiares y a mis buenos amigos. A todos ustedes les deseo un feliz día”.

• “Sufrí muchas derrotas en el amor y finalmente pude comprender que debo darme tiempo a mí misma para engreírme y sentirme feliz”.

• “Dale me gusta si estas soltera y te sientes tranquila y feliz de seguir siéndolo”.

• “Tuve que experimentar la tristeza del dolor de la traición para darme cuenta de que había cometido un error, es mejor estar sola que sufriendo al lado de una persona que no merece mi amor”.

• “¿Quién dijo que estoy solo? Puedo ser soltero, pero te aseguro que siempre estoy muy bien acompañado”.

• “La soltería no es algo que se padece, sino que se disfruta”.

• “Si ser soltero es vivir amargado, entonces quiero hundirme en mi amargura por el resto de mi vida”.

• “No hay nada más extraordinario que vivir la vida sin que nadie te detenga. Se feliz y disfruta al máximo todos los días”.

