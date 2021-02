Día de San Valentín 2021: Frases para casados

Expresa este Día de San Valentín todo el amor para tu esposo o esposa.

El amor es un lindo sentimiento que llevamos en la mente, pero que lo sentimos y lo guardamos en el corazón. Por mucho que pase el tiempo, algunas parejas de casados después de dar el “Sí”, toman la decisión de alimentar ese amor día a día, para hacerlo duradero y acrecentarlo de una manera sincera, pura y leal. Unos buenos esposos se caracterizan por la preocupación y atención del uno por el otro, procurando siempre expresar la fidelidad y el cariño durante los años de vida que compartan juntos.

En el día de San Valentín se celebra el amor, sin importar la edad de las personas enamoradas. Es una celebración que no es exclusiva de los jóvenes, y por eso los esposos también pueden seguir celebrando este día como lo hacían en el noviazgo. San Valentín, es el día perfecto para que le expreses a tu compañero o compañera de vida, el incondicional e inmenso amor que le tienes, y de decirle que a pesar del transcurrir de los años este sentimiento no se ha acabado, sino que se ha transformado en un amor más estable y maduro.

Encuentra la mejor expresión de amor en esta serie de mensajes y frases que te dejamos a continuación, y sorprende a tu esposo o esposa con este lindo detalle.

1. “Mi rey, yo nunca deseé un príncipe azul que me rescatara de una gran torre. Yo deseé un gran guerrero como tú, para que juntos lucháramos contra las dificultades de la vida”.

2.”Cuando intercambiamos anillos te prometí que acabaría con tu soledad, que mi corazón seria tu hogar y mis brazos el refugio ideal”.



3. “Quizás no seas perfecto, pero tampoco yo lo soy, así que nos complementamos mutuamente No sabes la felicidad enorme que me da ser tu esposa ¡Feliz San Valentín, mi amor!”.

4. “A nuestros padres queremos agasajarlos en este día tan especial de San Valentín, porque conforman una pareja sólida, estable, alegre donde lo que más respiran es el aire que el amor emana para sus corazones. Nos da mucho gusto que después de tanto tiempo de matrimonio estén tan enamorados y unidos. Felicidades en este catorce de febrero”.

5. “Gracias a Dios por proveernos del amor que hoy nos entregamos. Después de años de matrimonio sigo con la certeza que fue la mejor decisión que tomamos, porque somos un equipo fuerte, lleno de muchas fortalezas y nuestras vidas han sido bendecidas por ello. Hoy, después de tanto tiempo, te dedico este mensaje diciéndote una vez más desde el fondo de mi corazón, que te amo profundamente. Feliz 14 de febrero”.

6. “Todo llega a tiempo en la vida, pero nada más agradable como el tiempo que te tomas para enamorar a una bella y preciosa dama que con solo su caminar y su zarandear de cabellos te cautivo. Es a ti a quien quiero referirme mi amor, pues hoy que es nuestro día estoy feliz de haberte conocido y haber formado una bella relación. Te amo, feliz día de San Valentín”.

7. “Quisiera poder decirte un día en el futuro: mira cómo han pasado los años y como te prometí aún te sigo queriendo igual que ayer”.

8. “Contigo aprendí que amar es algo más que la pasión, besos robados, ilusiones, cartas de amor o promesas. Amar es un sentimiento que solo llega con el tiempo, la dulzura de una relación, la confianza y la seguridad”.

9. “Te amé ayer, te amo hoy y te amare para siempre. Aunque pasen cien años y mi corazón ya cansado quiera dejar de latir, quiero que sepas que su último latido será para ti”.

10. “No quiero que seamos un cuento, sino una historia. No espero que seamos un tiempo, sino la eternidad. No se trata de que seamos un sueño, seamos una realidad”.

