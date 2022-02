Día de San Valentín 2022: frases para solteros y solteras

¿Quién dijo que el 14 de febrero, solo se celebra el día de los enamorados? El Día de los Enamorados, del día del Amor o de San Valentín es celebrado en muchos lugares del mundo, pero se tiene la concepción de que solo es una celebración de amor entre parejas. ¡Nada más equivocado! El amor es un sentimiento innato en cada ser humano, es universal y por tanto es digno de celebrarse por el simple hecho de existir.

Hay que rendirle un homenaje al amor, porque sin él, la humanidad no tendría un motivo de vivir, luchar y surgir.

Este día de San Valentín, 14 de febrero, es la excusa perfecta para ser felices. Si no estamos en una relación, igual festejemos con los amigos y familiares, quizás celebrando con personas que están en la misma condición tuya, encuentres tu media naranja.

Entonces, como no hay que hacerse problemas, te invitamos a compartir con tus amigos que estén solteros y solteras, lindas y motivadoras frases con las que puedes hacer de hoy, un día demasiado especial y divertido para ti y tus destinatarios.

Escoge las frases que quieras y compártelas ahora mismo con todas las personas que forman parte de tu corazón

Frases para solteros y solteras en el Día de San Valentín

❥ “A pesar de que mucha gente esté por celebrar el día del Amor, yo quiero que el mundo entero sepa que los solteros también nos hacemos presentes, que saldremos, que nos divertiremos y que celebraremos a lo grande. Yo también tengo amor, amor por mí y por ti, amiga linda. Así que salgamos, divirtámonos y brindemos, porque el mañana no existe, solamente el presente. Que no pare la fiesta, porque se viene con todo”.

❥ “Contrario a la creencia común, no me hace falta que alguien tome de mi mano en el Día de los Enamorados para sentir amor. Creo que eso se logra cuando uno se quiere a sí mismo, se respeta y se valora y sabe que, eventualmente, el amor tocará a la puerta cuando deba hacerlo, porque si no es ahorita, es porque aún no es el momento. Siempre para adelante, feliz día del Amor a todo el mundo”.

❥ “Qué orgullo siento al gritarle al mundo que vivo en soltería, porque, aunque sea el día del Amor y no estoy en una relación actualmente, eso quiere decir que puedo amar aún más a todas las personas. Amo la tierra y todo lo que me rodea, y planeo tener una velada romántica conmigo mismo, celebrando mi vida y mis logros, a veces es lindo también engreírnos, así que aprovecharé para hacerlo y los invito a hacer lo mismo si no tienen con quién celebrar este día”.

❥ “Sigue buscando el amor verdadero que aparecerá cuando menos te lo esperas”

❥ “Busqué en Google el amor de mi vida, y me salió Mitos y Leyendas”

❥ “No estoy soltero, estoy en una relación a distancia porque mi novio (a) vive en el futuro.

❥ “Los enamorados tienen el 14 de febrero para celebrar, los solteros tenemos 365 para festejar. Que viva la soltería”

❥ “Cuando estamos solteros, solo vemos parejas de enamorados felices; cuando estamos en una relación, solo vemos solteros felices”

❥ “La soltería se disfruta, el noviazgo se respeta, y la barra libre se aprovecha”

❥ “Hay quienes piensan que celebrar el día de San Valentín está prohibido para los solteros pero lo que no tienen en cuenta es que el amor no sólo es un sentimiento de pareja, también el amor es lo que une a las familias y a los amigos.”

❥ “Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna.”

❥ “Soy una amante sin amante. Soy hermosa y solitaria y me pertenezco en profundidad a mí misma.”

❥ “Estas soltero no porque no eres lo suficientemente bueno para alguien. Es que eres demasiado bueno para estar con la persona equivocada.”

❥ “Estar soltero no significa que nadie te quiere. Sólo significa que Dios está ocupado escribiendo tu historia de amor.”





