Día de San Valentín 2022: Frases de amor entre parejas del mismo sexo

¡Es el Día de San Valentín! ¿Quién dijo que el amor es un sentimiento exclusivo de las parejas heterosexuales? El amor, un concepto universal que se proyecta no solo a sí mismos, sino hacia los demás, y no tiene condiciones, ni distingos de ninguna clase, es simplemente una emoción que da plenitud y felicidad.

Este lunes 14 de febrero, día de San Valentín, es un día para celebrar este sentimiento. Muchas parejas tendrán una de las jornadas más románticas, amorosas y comerciales del año, y las flores, los chocolates, las invitaciones, las veladas románticas y un sinfín de detalles harán parte de todas las demostraciones de cariño y amor hacia ser que representa lo más importante y motivador de tu vida, y de esta celebración no está exenta la comunidad LGTBIQ, quienes también se unirán a la gran conmemoración.

Para esos hombres y mujeres enamorados de personas de su mismo sexo, a continuación, queremos dejarles una serie de lindas frases para compartir en este día.

20 frases para de amor y amistad para compartir con tu media mitad

❥ “Si lo nuestro es un error, que no lo sea por cobardes ¡¡¡Me encantas!!!”

❥ “Quisiera ser tablero de ajedrez para tener una reina como tú”

❥ “Hoy, mi corazón me ha confesado que me abandona, que ya no quiere nada de mí, que se marcha contigo”.

❥ “No seré tu primer amor, ni la persona que te haya dado tu primer beso, ni tampoco tu primera novia, pero quiero ser la última en todo esto”.

❥ “Te escogí a ti porque me di cuenta de que vales la pena, vales los riesgos, vales la vida”.

❥ “No todos los príncipes andan buscando a una princesa”.

❥ “Si no te atreves a dar el primer paso, siempre te quedaras en el mismo lugar, intentémoslo”.

❥ “La sociedad dice que se supone que los hombres no deben mostrar emoción o amarse, pero mi amor por ti no puede ser contenido”.

❥ “Deja que mis brazos amorosos te abracen por toda la eternidad con toda la fuerza del hombre”.

❥ “Mi orientación sexual no apunta más que a mi amor por un hombre, tú”.

❥ “El poder de una mujer + una mujer = amor infinito”.

❥ “De mujer a mujer, de corazón a corazón, no hay fuerza lo suficientemente fuerte como para separar nuestro amor”.

❥ “Algunos dicen que amarte está mal, pero te amo porque se siente bien”.

❥ “Este amor que compartimos es real, incluso si otros no pueden hacerle frente”.

❥ “Nuestro amor trasciende el odio porque eres mi alma gemela”.

❥ “El amor como el mío está reservado para un (hombre o mujer) como tú porque nadie más lo merece”.

❥ “He esperado tanto tiempo para amarte abiertamente, puedo esperar una eternidad para tenerte en mis brazos nuevamente”.

❥ “Una vez tuve que amarte desde lejos porque el mundo decía que era improductivo, ahora te amo de cerca o de lejos porque mi amor está donde estás”.

❥ “El mundo puede estar impulsando una cuña entre nosotros, pero solo motiva a nuestro amor a aferrarnos”.

❥ “Mi amor es como un arco iris donde un extremo comienza en mi corazón y el otro conduce al tesoro que está en el tuyo” .

