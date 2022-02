Día de San Valentín 2022: Frases para compartir a papá

Como cada año, este lunes 14 de febrero millones de personas en el mundo le rinden tributo a uno de los sentimientos más grandes, nobles y poderosos que puede experimentar el ser humano: el amor.

El día de San Valentín, escogido tradicionalmente para conmemorarlo, al margen de haberse convertido con el pasar de los años en una jornada altamente comercial, sigue siendo un día importante para demostrarle a los seres más amados y significativos de nuestras vidas, cuan infinito es el amor que les tenemos.

Una de esas personas forjadoras y sostén nuestro, son los papás. Ellos más allá de tener un vínculo genético con sus hijos, representan el baluarte que resguarda y protege su familia, y especialmente se convierte en un cuidador de sus hijos para que nunca les pase, ni les falte nada.

Para honrar a todos esos padres que lo entregaron y lo entregan todo por amor a sus hijos, unas merecidas frases de reconocimiento y cariño a tan dedicada labor.

15 frases perfectas para dedicárselas en San Valentín a tu padre

❥ “A veces el hombre más pobre deja a sus hijos la herencia más rica. ¡Feliz San Valentín!”

❥ “Un buen padre es como una roca firme, en esa roca se cimenta la familia más unida y se fortalece por los años ¡Feliz San Valentín papá!”

❥ “Cualquiera puede ser padre; pero sólo un hombre de verdad puede ser papá. ¡Feliz San Valentín!”

❥ “Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil, un padre es el que da el amor”.

❥ “Gracias, papá por no decirme cómo vivir. Tú viviste y me enseñaste con tu ejemplo. Un padre es alguien que te apoya cuando lloras, que te regaña cuando rompes las reglas, que brilla de orgullo cuando tienes éxito y tiene fe en ti, aun cuando tú no lo hagas”.

❥ “No sé si seas el mejor papá del mundo, pero sí sé que eres el único hombre que haría todo por mí”.

❥ “Eres una persona ejemplar. Siempre me diste ánimos, me ensañaste como vivir la vida, cuidaste de mí y compartiste aventuras conmigo. Fuiste y sigues siendo todo lo que una hija puede esperar. Te amo, padre”.

❥ “Papá, mientras crecía sé que hubo momentos en los que fui un dolor de cabeza para ti, pero la sabiduría y el conocimiento que me diste hace que lidie felizmente con todo. Gracias, papá”.

❥ “Papá, tu luz es la que guía a esta familia y nos mantiene unidos. A medida que te haces mayor quiero que sepas que siempre estaré ahí para ti, en las buenas y en las malas, siempre seré tu dulce niña, dispuesta a cuidarte y corresponderte todo el amor que me diste ¡Te amo!”

❥ “¡Gracias por criarme tan bien! Siempre has estado ahí para mí como un padre y como un mejor amigo. No hay vinculo más fuerte que el nuestro. No podemos elegir quiénes serán nuestros padres. Pero papá, déjame decirte que, si pudiera elegir, ¡tú serías mi primera opción!”

❥ “El mejor legado de un padre a sus hijos es un poco de su tiempo cada día”.

❥ “Papá eres mi mejor amigo y el mejor modelo para seguir. Eres un padre increíble, entrenador, mentor, soldado, esposo y amigo”.

❥ “ Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para siempre”.

❥ Papá: Es aprendiz de todo, maestro en nada. Es poeta a su modo, le gusta el alba. Y entre sus manos, florecen a escondidas algunas llagas”.

❥ “Yo tengo en el hogar un soberano único a quien venera el alma mía; es su corona de cabello cano, la honra es su ley y la virtud su guía”.





