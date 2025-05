Salma Hayek debuta a sus 58 años en la portada de Sports Illustrated

Salma Hayek Pinault nunca se imagino que a sus 58 años iba a protagonizar la portada de Sports Illustrated. La actriz y empresaria mexicana, quien hizo su debut como actriz en las telenovelas de México en la época de los 80. Luego dio el saltó a Hollywood y cautivó al público anglo con su trabajo en Desperado y Frida. Desde entonces no ha dejado de trabajar.

También se mantiene en contacto con sus seguidores en las redes sociales. A través de sus redes ella ha compartido su gusto por los bikinis y el mar. Así que le cayó como anillo al dedo esta sesión de fotos con SI en su tierra azteca.

Este martes, SI Swimsuit hizo el gran anuncio del debut de Hayek Pinault en la portada de la edición 2025. “La indiscutible figura, quien debutó como directora en 2003 con la película para televisión ganadora del premio Emmy, El Milagro de Maldonado, viajó a su país natal, México, para la increíble sesión fotográfica. Capturada por el fotógrafo Ruven Afanador, Hayek Pinault fue la imagen del glamour playero en el lujoso resort Cuixmala”.

Power, passion, and presence – unmatched.

“@salmahayek is a force of nature. As an actor, producer, philanthropist and champion for women, Salma is a beacon for Latinx communities, a tireless advocate and a person whose passion for art, life and humanity has few rivals. Her why… pic.twitter.com/aBOKHqF6TM

— Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 13, 2025