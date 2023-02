Ryan Seacrest anuncia que deja ‘Live With Kelly and Ryan’ tras casi seis años

Ryan Seacrest ha anunciado que dejará el popular programa matutino de televisión nacional que ha sido coanfitrión con Kelly Ripa durante los últimos seis años, “Live with Kelly & Ryan”. Durante el programa del 16 de febrero de 2023, Seacrest, que está a punto de comenzar su temporada 21 como presentador de “American Idol”, dijo que es una decisión que ha estado en proceso durante “mucho tiempo”. Mientras tanto, el esposo de Ripa, el actor Mark Consuelos, se unirá al programa como su coanfitrión permanente. Esto es lo que necesita saber:

Ryan Seacrest dice que dejar el programa matutino fue una ‘decisión difícil’

Después de que Seacrest y Ripa se instalaron en sus asientos en la parte superior del espectáculo, respiró hondo y dijo: “Entonces… Kelly y yo tenemos algunas noticias aquí. Esto es algo de lo que ella y yo hemos estado hablando durante mucho tiempo, y fue una decisión difícil, muy difícil. El año pasado hablamos y tomé la decisión de hacer de esta mi última temporada como coanfitrión”.

Seacrest calificó la decisión de “agridulce” y reveló que planea mudarse de Nueva York, donde se filma “Live”, a Los Ángeles a tiempo completo una vez que “American Idol”, que se estrena el 19 de febrero, comience a transmitirse en vivo esta primavera.

“Escucha, eres una joya, eres uno de mis mejores amigos”, le dijo Ripa a Seacrest, “La mayor parte de toda esta experiencia ha sido que has pasado de ser un amigo a un miembro de la familia”.

“No te vas a deshacer de mí porque… Regresaré como presentador invitado y me ocuparé aquí mismo en esta silla”, dijo Seacrest, y luego se emocionó al hablar sobre Ripa y lo que el programa ha significado para él.

“Tener tu amabilidad, tu consideración, tu ligereza, tu amistad… Te admiro, te respeto mucho”, le dijo a Ripa, y luego se volvió hacia la cámara para hablarle a la audiencia. “Me encanta el hecho de que tenemos la oportunidad de sentarnos aquí todos los días y conectarnos contigo en casa, en tu cocina, en tu sala de estar, en tu trabajo. No hay nada como esto en la televisión. Me estoy emocionando, le prometí a Kelly que no lloraría”.

“Live with Kelly and Ryan” es el programa de entrevistas diurno número 1 por hogar y en audiencia total, según AP. Ripa ha estado en el programa desde 2001, primero como coanfitrión con Regis Philbin y luego con Michael Strahan antes de que Seacrest se uniera en 2017.

Seacrest originalmente firmó para ser coanfitrión del programa producido por ABC durante tres años, pero dijo que “tres se convirtieron en seis debido a la genuina diversión de estar en este programa de televisión”.

Luego, la pareja anunció que Seacrest será reemplazado por Consuelos, quien ha llenado el programa muchas veces a lo largo de los años y a quien Seacrest llamó “una de mis personas favoritas”. El programa se renombrará como “Live with Kelly and Mark”, según Deadline.

Ryan Seacrest dice que se quedará con ‘American Idol’ y el programa de radio

Seacrest tiene muchos proyectos para mantenerlo ocupado una vez que deje su asiento junto a Ripa. Según Deadline, seguirá siendo parte de ABC Entertainment, presentando “American Idol” y “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”.

En una publicación de Instagram sobre su partida, Seacrest escribió que también continuará presentando su programa de radio en KIIS-FM en Los Ángeles y “enfocará mi verano en abrir tres estudios más de la Fundación Ryan Seacrest en hospitales pediátricos de todo el país”.

Seacrest ha tenido que hacer malabares con la filmación de “Live with Kelly and Ryan” en Nueva York con la filmación de “American Idol” en Los Ángeles desde que el programa de talentos se mudó de FOX a ABC en 2018. Aunque puede grabar las primeras audiciones, Hollywood Week y Showstopper rondas en Hawái con meses de anticipación, Seacrest presenta la presentación en vivo y los programas de resultados durante la primavera en Los Ángeles.

El presentador pasó varios días recientes en Hawái, mientras “American Idol” celebraba su temporada 21 Showstopper Round. El 13 de febrero, publicó una foto de él desayunando un sándwich en un descapotable.

“El viaje al trabajo se ve un poco diferente este lunes”, escribió. “¡De vuelta en Hawái, preparándome para filmar para #AmericanIdol esta noche!”

Según On Camera Audiences, el programa filmó a los 24 mejores concursantes actuando para los jueces Luke Bryan, Katy Perry y Lionel Richie el 12 y 13 de febrero en el Aulani A Disney Resort & Spa de 5:00 p.m. a las 20:30 ambas tardes.

La nueva temporada comienza el domingo 19 de febrero a las 8:00 p.m. Hora del este.

Esta es la versión original de Heavy.com

