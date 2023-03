Rosalía y Rauw Alejandro lanzan esperado proyecto en conjunto “RR”: ESCÚCHALO AQUÍ

ROSALÍA, la talentosa cantautora española ganadora del GRAMMY® y Latin GRAMMY®, y Rauw Alejandro, icono del reggaetón y ganador del Latin GRAMMY® lanzan “RR”, el esperado primer proyecto conjunto de tres canciones de la pareja más importantes de la música urbana en español.

Escucha “RR” AQUÍ.

“RR” es una crónica musical de su vida como pareja. El proyecto va trazando el camino de su relación desde el pasado hasta el presente con pistas sobre lo que les espera en el futuro. La química de sus voces se complementan de una manera que solo se puede ver en una pareja. Al mismo tiempo, sus respectivos estilos se fusionan y crean una visión única de lo que estos pioneros han hecho hasta el momento.

ROSALÍA comentó sobre esto: “Para nosotros siempre es primero el amor y después todo lo demás, pero esta vez nos hemos saltado todo para poder terminar ‘RR’ y compartirlo con el mundo. Después de más de tres años estas tres canciones están aquí y cada una de ellas pertenece a una etapa diferente del amor”.

Rauw Alejandro añade: “Siempre supimos que queríamos hacer música juntos. Sin embargo, estábamos enfocados en nuestra relación. Teníamos que encontrar el momento adecuado para este proyecto. Creo que tres canciones no es suficiente para expresar todos mis sentimientos hacia ella, así que me la pasaré escribiendo más y más. Estamos muy felices por este proyecto. RR pa siempre”.

LISTA DE CANCIONES DE “RR”:

Beso

Vampiros

Promesa

Para celebrar el lanzamiento, han publicado el video de “Beso”, que puedes ver aquí. El vídeo es un conjunto de imágenes privadas nunca antes vistas y filmadas personalmente por ROSALÍA y Rauw Alejandro a lo largo de sus viajes por todo el mundo. La mayor parte del material se grabó durante sus vacaciones en Japón, además de Puerto Rico, España, República Dominicana, Francia, Reino Unido y Estados Unidos entre otros.

ROSALÍA, Rauw Alejandro – BESO (Official Video) Official video for "BESO" by ROSALÍA & Rauw Alejandro

Los vídeos musicales de “Vampiros” y “Promesa” se estrenarán próximamente; los fans pueden visitar RosaliayRauw.com para más información.