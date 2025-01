Fanática perdió su matrimonio por besar a Romeo Santos en concierto

FANATICA BESO A ROMEO SANTOS EN UN CONCIERTO, Y SU ESPOSO DECIDIO TERMINAR SU MATRIMONIO DE 10 AÑOS.

Miriam Cruz, publicó una disculpa para el padre de sus hijos que se viralizó en las redes sociales.

Este gesto, que ella describió como un sueño cumplido, tuvo consecuencias graves en su vida personal. Su esposo decidió terminar su matrimonio de 10 años al ver el video del beso.

A través de Instagram, Miriam expresó su arrepentimiento y pidió disculpas públicas a su exesposo, reconociendo que su actuación fue impulsada por la emoción del momento y que nunca tuvo la intención de herirlo.

Miriam Cruz, una fanática del grupo Aventura, subió al escenario y aprovechó para besar a Romeo Santos, vocalista del grupo, en un concierto en República Dominicana..

“Aunque en el momento no pensé en las consecuencias, reconozco que me dejé llevar por los nervios y la emoción, sin medir cómo esto podría afectar a mi familia. Hoy me invade una profunda tristeza al darme cuenta del impacto que ocasioné, pero debo ser responsable de mis actos y respeto su decisión. Quiero aprovechar este espacio para pedirle disculpas públicas a mi expareja. Aunque él no estuvo presente, sé que los videos llegaron a sus manos, y lamento profundamente el malestar que esto le provocó”, escribió Cruz en una publicación en sus redes sociales.

