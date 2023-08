Roberto Manrique confirma su ruptura con Oliver Ranft

Lamentablemente continuan las rupturas amorosos en el mundo del espectáculo y entretenimiento. Tras conocerse de manera oficial el fin de relaciones como la del cantante Ricky Martin y Jwan Yosef, la barranquillera Sofía Vergara y Joe Manganiello, Rosalía y Rauw Alejandro, Livia Brito y Mariano Martínez, ahora Roberto Manrique se suma a la lista.

Pues si, el actor y modelo ecuatoriano, Roberto Manrique de 44 años de edad, recordado por su participaciones en telenovelas como “Sin senos sí hay paraíso”, “Flor salvaje” y “Marido en alquiler”, ha comunicado de manera oficial que después de ocho años de relación con su pareja sentimental, el estratega político, Oliver Ranft, han puesto punto y final a su noviazgo.

La noticia fue confirmada por medio de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de Roberto, donde tiene más de tres millones de seguidores.

“Queremos comunicarles que, luego de los 8 maravillosos años que duró nuestra relación, esta ha tomado una nueva forma. Construimos un hogar muy especial. Es hora de transformar nuestro vínculo en una amistad con los mismos valores que hemos compartido todo este tiempo”, escribió la pareja en sus respectivas redes sociales.

Y añadieron que: “Entre nosotros queda una profunda gratitud por todo lo que vivimos y crecimos juntos. Tenemos claro que, junto a Mila [la perrita], siempre seremos familia”.

Aclarando que su perrita Mila, la cual fue rescatada en Bogotá, Colombia, los unirá para siempre.

La pareja que se conoció en el año 2011 durante la Cumbre Internacional del Medio Ambiente, anunció su relación en octubre de 2021, por medio de una exclusiva en la revista People en Español, solo dos meses después de que el actor ecuatoriano diera a conocer que era homosexual.

“Tengo un novio hermoso. Tenemos una relación increíble. No saben cuánto hemos crecido y cuánto nos hemos impulsado. No, no es mi amigo. Es mi novio”, dijo en ese momento, de acuerdo con People.

Meses después, de acuerdo con El Universo, Roberto Manrique presentó a Oliver Ranft, quien es un estratega político especializado en derechos humanos y desarrollo.

Por medio de un video, presentó a su familia, la cual estaba conformada por Ranft y su perrita Mila, a quien llevaban con ellos a recorrer todos los países del mundo al que viajaban. Ambos siempre se consideraron una pareja viajera y amante del medio ambiente.

“No sentía que vivía en ningún clóset, simplemente no lo hablaba con la prensa. Pero no existía ningún ambiente en el que pretendiera ser algo o que lo escondía”, dijo en ese entonces el protagonista de “Sin senos sí hay paraíso” a People.

Finalmente, de acuerdo con People en Español, el actor aseguró que esta enfocado en la realización de su propio libro.

“Estoy escribiendo la historia de mi vida y el proceso ha implicado más de un reto. Primero aceptar que tengo algo que contar y dejarlo salir. Callar esa voz que me juzga de egocéntrico y valorar mi historia. Soltar el deseo de controlar, editar y manipular cómo quiero ser visto para permitirle a una verdad más profunda aflorar”, contó Roberto Manrique.

LEER MÁS: Un hombre atropelló a seis migrantes en Carolina del Norte [VIDEO]