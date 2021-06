‘Rick y Morty’: ¿Qué es la cascada Asimov?

Una de las frases destacadas en el episodio 2 de la temporada 5 de “Rick and Morty” fue “La cascada de Asimov”. Pero, ¿qué significa esto? ¿Es real?

Este artículo tendrá spoilers importantes del episodio 2 de la temporada 5 de “Rick and Morty”.

La cascada de Asimov se refiere a los señuelos del episodio





Rick Explains An Asimov Cascade From Rick and Morty S5e2 "Multiplicity" 2021-06-28T05:12:36Z

El término “Cascada de Asimov” parece aplicarse específicamente a este episodio. Heavy realizó una búsqueda de las leyes y referencias de Isaac Asimov y no pudo encontrar nada que se refiriera explícitamente a la idea de “La cascada de Asimov”. (Actualizaremos esta historia si se descubre alguna información nueva). En cambio, la idea de la cascada de Asimov parece estar jugando con el concepto de las leyes de los robots de Asimov, pero se aplica específicamente a los señuelos de Rick. Quizás sea un término que el propio Rick inventó en el universo. Se refiere a que los señuelos se dan cuenta de que son señuelos, lo que resulta en una cascada de señuelos que matan a otros señuelos.

Rick había creado familias señuelo y las había plantado por todo el país. Si mataban a una familia señuelo, Rick recibiría una advertencia y sabría que tenía que esconderse para descubrir quién lo perseguía. Pero Rick creía que los señuelos no podían crear nuevos señuelos (o, al menos, eso es lo que un “señuelo de Rick” dijo que creía). Resulta que los señuelos podrían crear señuelos. Y más allá de eso, cuanto más se alejaban del señuelo original, peor se volvían los señuelos. Las copias de copias tenían problemas serios, como estar hechas completamente de madera o verse mutadas.

En la escena del video de YouTube anterior del episodio 2 de la temporada 5, Rick explica que están viendo una posible “cascada de Asimov”.

Luego continúa explicando qué es esa cascada de Asimov:

Cuando los calamares empezaron a matar señuelos, los señuelos empezaron a comprobar sus señuelos y se dieron cuenta de que estaban haciendo señuelos. Eso los está haciendo buscar y encontrarse con otros señuelos. Haciéndoles darse cuenta de que son señuelos, haciéndoles empezar a matar otros señuelos.

Al final supimos que los señuelos estaban vestidos como calamares, por lo que ni siquiera está claro si todo comenzó con un calamar matando a un señuelo, o simplemente un señuelo matando a un señuelo.

Pero en última instancia, la cascada de Asimov provocó que muchos señuelos se mataran entre sí. Un señuelo de Beth intentó que todos vivieran en armonía, pero incluso eso no funcionó porque nunca pudieron convencer al 100% de los señuelos de que vivieran en paz. Al final, la cascada provocó la muerte de la mayoría de los señuelos.

Leyes de Asimov

Aquí hay un repaso rápido de las leyes de Asimov, que fueron creadas por Isaac Asimov. Scientific American los relató en un artículo de 2017 sobre por qué probablemente no protegerían a los humanos en última instancia:

– Un robot no puede dañar a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daños.

– Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la Primera Ley.

– Un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la Primera o Segunda Ley.

En las historias en las que los robots asumieron la responsabilidad gubernamental, Asimov agregó una cuarta ley, conocida como ley cero. Dice: “Un robot no puede dañar a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daños”.

Las historias de Asimov a veces demuestran las consecuencias no deseadas de estas leyes y cómo no necesariamente evitan que los robots dañen a los humanos. Scientific American propuso la idea de empoderar a los robots en lugar de limitarlos, dotando a los robots con deseos de influir en el mundo para mejor, al mismo tiempo que instruía a los robots para mejorar el empoderamiento humano simultáneamente. Si esto funcionaría o no, es tema de debate.

En resumen, las historias de Asimov ilustraron cómo estas leyes protectoras tienden a romperse, y han sido objeto de historias de ciencia ficción una y otra vez. Aunque no parece que Asimov haya creado la cascada de Asimov, su uso en “Rick y Morty” fue un claro homenaje a Asimov. Incluso el mejor plan de señuelo que Rick había creado todavía se rompió en una cascada de fallas, como Asimov también había demostrado que podía suceder.

