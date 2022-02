¿El ex de ‘RHOC’ Elizabeth Vargas se atrincheró dentro de su casa?

La ex integrante de “The Real Housewives of Orange County” de Bravo estuvo involucrada en una aterradora situación policial que involucró a un ex novio.

Según TMZ, la ex estrella de RHOC, Elizabeth Vargas, llamó a la policía después de que su ex novio se atrincherara dentro de su casa. Afortunadamente, Vargas no resultó herida durante el incidente, que ocurrió en Newport Beach, California, el 1 de febrero de 2022.

Heavy contactó a la policía de Newport para obtener una declaración.

“Los detectives están investigando actualmente un delito grave en el área de Balboa Blvd. E y Medina Way”, confirmó la policía en un correo electrónico. “Hay posibles sospechosos de delitos graves atrincherados en una vivienda en el área. Un sospechoso ha sido detenido. No hay amenaza para la comunidad. No estamos publicando más información en este momento”. La policía de Newport no dio a conocer el nombre de un sospechoso. La situación derivó en el cierre de calles.

El medio de noticias de entretenimiento tampoco nombró al exnovio de Vargas. El perfil de Twitter de Elizabeth Lyn Vargas dice: “Es una vida loca… Solo estoy viviendo en ella 🙌 ¡Que comiencen los juegos! #RHOC”. No ha tuiteado desde diciembre de 2020.

El 6 de enero del 2022, anunció en Instagram que estaba ayudando a crear un nuevo programa llamado “Éxito de personas inusuales”. Ella ha guardado silencio sobre la situación policial en sus redes sociales. La Vargas involucrada en la situación policial es la actriz de reality shows de televisión, no Elizabeth Vargas, quien es una presentadora de noticias de la red.

Esto es lo que necesita saber:

Ex de Vargas se atrincheró en su casa, según informes

Según TMZ, que publicó la historia citando fuentes, Vargas ha tenido “problemas continuos con un exnovio” y llamó a la policía el martes 1 de febrero de 2022 para denunciarlo “por posible extorsión”.

Cuando la policía estaba allí, el ex apareció y “se atrincheró adentro”, informó TMZ.

Según TMZ, al menos siete policías estaban afuera de la casa de Vargas en Newport Beach. Sin embargo, no resultó herida ni retenida como rehén, según el sitio de entretenimiento. La historia de TMZ incluía fotos que mostraban a los policías fuera de la casa. “… hay un tipo esposado al costado de un coche de policía”, informó TMZ desde la escena.

Vargas ‘siempre soñó con vivir una vida de lujo’ en las playas del condado de Orange

Para Vargas, vivir a lo largo de las playas del condado de Orange fue un sueño de mucho tiempo. Eso es según su biografía de BravoTV, que dice:

Nacida y criada en Missouri, Elizabeth Lyn Vargas siempre soñó con vivir una vida de lujo en las playas del condado de Orange y, con la ayuda de su futuro exmarido, su sueño se ha hecho realidad. Actualmente, directora ejecutiva de una compañía de música en línea, Elizabeth es ambiciosa, franca y está lista para comenzar el próximo capítulo de su vida con un poco de diversión en el OC. Elizabeth es bienvenida al grupo a través de Kelly, a quien conoce desde hace algunos años del circuito de fiestas de Newport. Mientras lidia con su divorcio en curso, su estilo de vida, así como su relación compleja y sin sexo con su novio Jimmy, genera mucha especulación por parte de las mujeres y comienzan a examinar quién es ella realmente.

Sin embargo, no está claro qué exnovio estuvo involucrado en la situación policial.

En junio de 2021, Vargas confirmó que dejaba RHOC y escribió en Instagram:

Me gustaría agradecer a NBCUniversal y Evolution Media, así como a todos los productores, el equipo de filmación, el personal y mi gerente @sirdavidweintraub por la oportunidad de participar en la temporada 15 de The Real Housewives of Orange County. COVID 2020 fue un año muy desafortunado y difícil para todos nosotros durante la filmación, pero lo logramos y estoy muy orgulloso de lo que logramos como equipo. A pesar de filmar durante COVID y no llegar a conocer completamente a todas las damas, el año pasado ha sido la experiencia más extraordinaria, increíble y hermosa de mi vida. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho y de las amistades que pudimos construir. A los Fans… Nunca podré agradecerles lo suficiente por la efusión de amor, apoyo y amabilidad que me han mostrado. ¡Gracias por una temporada memorable y por ayudarme a lanzar mi nuevo Vodka Vargas en el que un porcentaje de cada botella vendida se destina a ayudar a salvar a los animales! Busque Vargas Vodka en su licorería local y supermercados o en línea en VargasVodka.com, wecarerescueranch.org @bravotv @bravoandy @tpkelly12 @evolutionusa @wecarerescueranch @vargasvodka

Según US Magazine, se unió al programa a tiempo completo en la temporada 15. The Sun informó que algunos fanáticos criticaron la decisión de incluir a Vargas en el programa.

Esta es la versión original de Heavy.com

