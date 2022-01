Día de Reyes 2022: ¿Cuándo vienen los Reyes Magos de Oriente?

¡Es el Día de los Reyes Magos! Esta tradicional y acostumbrada celebración en muchas partes del mundo por parte de los católicos, es un acontecimiento que se fundamenta en los escritos del Nuevo Testamento, en donde se narra que los tres Reyes Magos de Oriente, siguiendo una gran estrella, acudieron a adorar al recién nacido Niño Jesús.

Esta festividad corresponde a la noche del 5 al 6 de enero de 2022, cuando los Reyes Magos de Oriente, después de 81 días de su recorrido hacia Belén, ya se aceraban a su destino final. El día 6 de enero es cuando por fin llegan al pesebre donde yace el Hijo de Dios, Rey de Reyes.

Los Reyes Magos llegan el día jueves 6 de enero

Origen de esta tradicional fiesta

SS. MM. los Reyes Magos acaban de llegar a la Basílica. Se han postrado ante la Santísima Virgen y el Señor antes de comenzar a recoger las cartas de los niños y niñas de la Hermandad. Les han hecho un encargo muy especial: que traigan juguetes para otros niños menos afortunados. pic.twitter.com/7JeW1oh94G — Hermandad Macarena (@Hdad_Macarena) January 2, 2022

De acuerdo con las escrituras de la Biblia en el Evangelio según Mateo (capítulo 2, versículos 1 al 12) indica que los Magos pasaron por Jerusalén para ver a Herodes y preguntarle por el “Rey de los Judíos” que acababa de nacer, guiados por una estrella en el cielo.

Herodes, muy preocupado consultó a sus sacerdotes sobre esto, y ellos le confirmaron que, según la profecía, el Mesías nacería en Belén. De manera premeditada Herodes pidió a los magos que una vez que encontraran al Niño, le informaran de su ubicación para el ir a adorarle, pero sus verdaderas intenciones eran mandar a matarle.

Los Reyes Magos, tuvieron por medio de un sueño la revelación de los que quería hacer el malintencionado Rey, y por eso después de adorar al niño Jesús tomaron un camino de regreso diferente, evitando pasar por Jerusalén y encontrarse de nuevo con Herodes.

“Entraron en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y, postrándose, lo adoraron; luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra”.

La celebración del 5 de enero

Celebrar el 5 de enero como un día de antesala a la llegada de los Reyes de oriente a Belén, es una tradición que nació en España a partir del siglo XIX. Desde esos tiempos se acostumbra a dar regalos a los niños en la noche de Reyes (noche anterior a la Epifanía).

Además, en 1866 la comunidad valenciana introdujo como parte de la celebración la primera cabalgata de Reyes Magos en Alcoy, provincia de Alicante, una tradición que se fue extendiendo a todas las comunidades del resto del país, y actualmente es una de las festividades más esperadas por todos los españoles.

En la actualidad, la cabalgata del día 5 de enero, es realizada por las calles de las ciudades españolas, en donde los desfiles de las personificaciones de los tres Reyes Magos van en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los Magos al pasar por el público espectador reparten dulces, mientras que sus pajes se encargan de ir recolectando las cartas de los niños más rezagados.

Es de señalar que esta tradición también fue adoptada en otros países europeos como Austria, Alemania, Polonia, Bélgica, Francia, Portugal e Italia, y en algunos países americanos de cultura hispánica.

La fiesta del Día de Reyes

El 5 de enero, todos los niños antes de ir a la cama dejan sus zapatos en un lugar de la casa donde Melchor, Gaspar y Baltasar puedan verlos, además dejan leche, caramelos y paja para alimentar a los camellos. A la mañana siguiente, es decir, el 6 de enero, descubren con gran emoción los regalos dejados por los reyes.

La tradición de los zapatos, según narra National Geographic, se basa en una curiosa historia que cuenta que dos amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle sus propios zapatos; pero como eran usados, en un intento de que parecieran nuevos, y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo, así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran.

Al día siguiente, milagrosamente los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. Los Reyes Magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los dos niños.





Play



Noche de Reyes Cabalgata, Madrid, Spain 2020 Día de los Reyes Magos, the Feast of the Three Kings, or Epiphany, is celebrated on January 6, the 12th day of Christmas. In Spain, it is the day for giving gifts. On the eve of the feast, Noche de Reyes, Madrid and other Spanish cities hold a cabalgata, a cavalcade or parade featuring the… 2020-06-02T21:03:00Z

LEER MÁS: ¿Cuándo es el Día de los Reyes Magos 2022?