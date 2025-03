Revelan resultados de la autopsia de la muerte de Gene Hackman y su esposa

El legendario actor Gene Hackman fue encontrado muerto en su casa en Nuevo México el pasado 26 de febrero. Y este viernes las autoridades realizaron una conferencia de prensa para proporcionar actualizaciones sobre las trágicas muertes de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa.

Los resultados de una autopsia realizada el 27 de febrero revelaron que Arakawa murió a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), un virus poco común transmitido por roedores. Lo que determina que la causa de la muerte de Arakawa fue natural.

Mientras tanto, la causa de la muerte de Hackman fue un evento cardíaco y “evidencia de enfermedad de Alzheimer avanzada” como un factor contribuyente significativo.

La jefa forense de Nuevo México, Heather Jarrell, no confirmó si el actor habría sufrido un ataque cardíaco, pero señaló que podría haber tenido “un ritmo cardíaco anormal”. “Tenía una enfermedad cardíaca muy grave, por lo que habría estado predispuesto a tener ritmos cardíacos anormales y, por lo tanto, también tenía un marcapasos”, dijo la jefa forense.

Gene Hackman estuvo solo con su esposa muerta por varios días

El sheriff Adán Mendoza cree que Hackman estuvo solo con su esposa muerta durante siete días antes de morir. El Dr. Jarrell dijo que es “bastante posible” que Hackman no sabía que Arakawa estaba muerta por su estado mental.

Autopsia de Gene Hakman

La autopsia encontró que no había comida en el estómago de Hackman, lo que significa que no había comido antes de su muerte.

Al parecer la pareja nadie que los cuidara en la casa y “no había vigilancia externa ni interna” en la propiedad de la que la policía esté “al tanto”.

A pesar que la esposa de Hackman dio positivo al hantavirus, el actor dio negativo.

Habían señales de roedores en la casa de Hackman

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios confirmaron que identificaron señales de entrada de roedores en la propiedad, lo que podría haber llevado a la propagación del hantavirus a Arakawa.

La Dra. Erin Phipps del Departamento de Salud de Nuevo México dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están al tanto de este caso, pero dijo que no es “inusual” y no debería causar preocupación pública.

Qué hizo Betsy Arakawa días antes de morir

Arakawa pasó sus últimos días haciendo diligencias, según la oficina del sheriff. El 9 de febrero, Arakawa recogió a su perro Zinna de un hospital veterinario. Dos días después, descubrieron que había tenido una conversación por correo electrónico con su masajista por la tarde. A las 3:30 p. m. estaba en Sprouts Farmers Market y justo después de las 4 p. m. estaba en CVS.

Zinna es el perro que también fue encontrado muerto en una jaula.

No pueden determinar la fecha exacta de la muerte de cada uno

Mendoza dice que consideran este caso “una investigación abierta” y que tienen “cabos sueltos” que atar con respecto a los datos del teléfono y no pueden determinar las fechas exactas de muerte de cada uno.

Esta es la primera actualización de este caso en una semana. El viernes pasado, el alguacil del condado de Santa Fe, Adan Mendoza, compartió en una conferencia de prensa que el marcapasos de Hackman rastreó su “último evento” nueve días antes de que él y Arakawa fueran encontrados, lo que proporcionó una pista sobre la hora de la muerte del difunto actor.

¿Quién alertó a las autoridades?

“Una persona llegó para realizar tareas de mantenimiento en la residencia, y se preocupó al no recibir respuesta y se comunicó con la seguridad del vecindario para realizar una verificación de bienestar”, se lee en un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe, informó Page Six. “Luego, la seguridad revisó la residencia y vio a Hackman y Arakawa en el suelo sin responder a través de una ventana y llamó al 911”.

Cómo fueron sus cuerpos encontrados sin vida

La policía encontró a Hackman, de 95 años, en el suelo de una habitación cerca de una cocina. Parecía haberse caído, ya que sus gafas de sol estaban a su lado. Los amigos le dijeron recientemente a la revista People que la salud de la estrella de Hollywood parecía haber estado “deteriorándose” en los últimos meses, y había dejado de andar en bicicleta por el vecindario.

Arakawa, de 65 años, también fue encontrada en el suelo, pero en un baño cerca de un calentador. Parecía haberse caído también, pero había pastillas esparcidas en la sobre el lavamanos del baño en el que estaba, según una orden de registro. CNN informó que la policía confiscó varios medicamentos, incluido Tylenol, un medicamento para la tiroides y Diltiazem, que trata la presión arterial alta o el dolor de pecho.

El cuerpo de Arakawa ya estaba en estado de descomposición cuando fue encontrada, con “momificación” en las manos y los pies e “hinchazón en la cara”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe también confirmó en un comunicado de prensa obtenido por Page Six que la New Mexico Gas Company realizó una investigación exhaustiva sobre fugas de gas y monóxido de carbono y no encontró “ningún hallazgo significativo”. El departamento de bomberos tampoco encontró evidencia de una fuga.

Otros dos perros fueron encontrados vivos en otra parte del gran complejo, y no está claro cómo pudieron sobrevivir. Sin embargo, el patólogo con el que hablamos dijo que el canino que murió probablemente estaba deshidratado porque estaba confinado.

La policía ha dicho desde el inicio de la investigación que no sospecha que haya habido un acto criminal. Las autopsias preliminares tampoco mostraron signos de “trauma externo”.