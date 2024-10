¿Por qué estaba llorando la reina Camila? – FOTOS

Las fotos muestran a la reina Camila llorando en una ceremonia de despedida en Samoa, donde el rey Carlos III habló sobre la supervivencia en medio de su batalla contra el cáncer.

DailyMail.com informó que Carlos dijo que “espera sobrevivir lo suficiente para regresar”.

Sin embargo, hubo informes contradictorios sobre si Camilla estaba llorando por el comentario de Charles sobre su supervivencia o si se estaba riendo tanto que lloró. GB informó que Camilla se secó las lágrimas. The Mirror informó que las lágrimas eran de risa durante “una ceremonia de despedida en Siumu Village” en Samoa.

Las fotos publicadas en Getty Images muestran a Camilla con los ojos llorosos escondiendo su rostro detrás de un ventilador y poniéndose un dedo en el ojo.

“Siempre seguiré siendo fiel a esta parte del mundo y espero sobrevivir lo suficiente para volver y verlos”, dijo Charles, según DailyMail.com. “Nos llevaremos con nosotros, se los prometo, recuerdos muy especiales de nuestro tiempo aquí. Les agradecemos nuestros maravillosos regalos”.

Según la revista People, Charles, de 75 años, “hizo una pausa en su tratamiento contra el cáncer para la gira real por Australia y Samoa junto con la reina Camilla”, que incluyó una “agotadora agenda de 9 días” y comenzó el 18 de octubre.

“Esto fue muy conmovedor, debo decir 💚💙💜🫶🏼🫶🏼🙏🏼🙏🏼”, escribió una persona en X sobre las fotos de la reina Camilla derrumbándose. “Me rompe el corazón ❤️ verla llorar. Ella sigue adelante. Rezando por el rey Carlos”, escribió otra persona. “Ohh. Eso es tan triste. Ella lo ha amado por siempre 💔”, escribió otra persona.

Sin embargo, otras personas creen que las lágrimas de la reina se debieron a la risa. “Se reía tanto que lloraba”, escribió una persona en X. Pero otra persona opinó: “Supongo que saben que él no regresará”.

El rey Carlos habló sobre la Commonwealth como “motivo de esperanza y sanación” durante su discurso

En su discurso, Carlos habló de la paz. “Desde este lugar idílico al otro lado del mundo, se han acumulado nubes oscuras sobre muchas regiones, pero la Commonwealth puede ser sin duda una causa de esperanza y sanación”, dijo, según The Mirror. “Los desafíos internacionales de tal escala exigen soluciones internacionales, a través del diálogo y el debate, porque ahí es donde, en última instancia, reside la paz”.

“La gran escala y diversidad de los miembros de la Commonwealth, que abarcan todo el mundo y abarcan a más de un tercio de la raza humana, nos da la comprensión, la credibilidad y, de hecho, la influencia para desempeñar un papel pleno en la promoción y protección de la paz y la prosperidad”, añadió.

El Palacio de Buckingham no ha confirmado el tipo de cáncer ni el pronóstico del rey Carlos III.

En un comunicado del 5 de febrero, el Palacio de Buckingham hizo la revelación del cáncer.

“Durante el reciente procedimiento hospitalario del rey para el agrandamiento benigno de la próstata, se observó un problema de preocupación independiente. Las pruebas de diagnóstico posteriores han identificado una forma de cáncer”, se lee en el comunicado.

“Su Majestad ha comenzado hoy un programa de tratamientos regulares, durante el cual los médicos le han recomendado posponer sus obligaciones de cara al público. Durante este período, Su Majestad seguirá realizando asuntos de Estado y trámites oficiales como de costumbre”, escribió el palacio en su comunicado.

El hijo de la reina Camilla dice que Carlos tiene una “enfermedad aterradora” que es “algo muy preocupante”

Tom Parker Bowles, el hijo de Camilla, habló con la revista People sobre su nuevo libro de cocina, “Cooking and the Crown: Royal Recipes from Queen Victoria to King Charles III”. También habló sobre el diagnóstico de cáncer de Charles.

“El Rey es fuerte”, dijo Parker Bowles, de 49 años, a People. “Está haciendo lo que puede. Está siguiendo el consejo de sus médicos. Cruzo los dedos, toco madera. Es un rey magnífico”.

Sobre el cáncer de Charles, Parker Bowles dijo: “Es una enfermedad aterradora, y cuando alguien cercano a ti la contrae, sea cual sea su condición, es algo muy preocupante. Pero mi madre también es fuerte. Ella lo apoya en todos los sentidos. Creo que es maravilloso tener a alguien a quien amas a tu lado”.

Añadió sobre Camilla: “Estoy increíblemente orgulloso de ella. Está en una edad en la que la mayoría de la gente piensa en retirarse, pero ella nunca se queja; simplemente sigue adelante”.

